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اختتام أسبوع الموضة في الشرق الأوسط.. بدبي

اختتام أسبوع الموضة في الشرق الأوسط.. بدبي
18 نوفمبر 2022 14:50

أبوظبي (الاتحاد) 

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اختتُمت الدورة الثانية من أسبوع الموضة في الشرق الأوسط بالتعاون مع سلطة المنطقة الحرة في دبي IFZA بنجاح وسط حشود من الجماهير التي اصطفت لرؤية مصمميها المفضلين وإشادة من مجتمع الموضة العالمي.أقيم الحدث الذي استمر على مدار 4 أيام في مبنى الأجندة بمدينة دبي للإعلام مع عروض الأزياء الفاخرة، وذلك تزامناً مع النسخة الثانية لمنتدى الأزياء المُستدامة في الشرق الأوسط. وتميزت هذه النسخة من أسبوع الموضة في الشرق الأوسط بنقلة نوعية جديده عن النسخة الأولى وانتقلت من البساطة القصوى إلى الأزياء الراقية الحقيقية، كما استعرض هذا الإصدار العديد من أزياء النساء فحسب والرجال وتصاميم متنوعة لمختلف المناسبات.
وتعقد الدورة المقبلة من أسبوع الموضة في الشرق الأوسط بدبي في أبريل 2023.

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