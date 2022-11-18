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القرية العالمية تطرح باقاتها العائلية

القرية العالمية تطرح باقاتها العائلية
18 نوفمبر 2022 14:31

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاق مبيعات الباقات العائلية المرتقبة اعتباراً من الأحد 20 نوفمبر الجاري.

 


وتوفر هذه الباقات القيّمة مجموعة من المزايا الفريدة لحامليها، تشمل 8 تذاكر دخول وقسيمة للمواقف المدفوعة، وبطاقة الروائع التي تحتوي على 120 نقطة يمكن استخدامها على الوجهات الترفيهية في القرية العالمية.

 

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وسوف يستمتع الضيوف بالتجول بين الأجنحة الـ 27 الجديدة والتي تمثل ثقافات أكثر من 90 دولة، وأكثر من 3.500 منفذ للتسوق، وما يزيد عن 250 منفذاً للمأكولات والمشروبات، والعديد من الأنشطة والوجهات الترفيهية، والجولات التي تجتمع على أرض القرية العالمية لتوفير أروع التجارب لأفراد العائلة.

القرية العالمية
دبي
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