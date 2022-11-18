السبت 19 نوفمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
«ثنائية» لخيول منصور بن زايد في «دار الزين»
الإمارات تدعو إلى تجديد الدعم الدولي للصومال
خبراء لـ«الاتحاد»: عُمان.. رائدة دبلوماسية الحياد
ميليشيات الحوثي تجري تجربةً لإطلاق صاروخ مضاد للسفن
السويد: اكتشاف آثار متفجرات بمواقع «نورد ستريم» المتضررة
خبراء ومحللون غربيون: انسحاب روسيا من خيرسون يثبت أن لا حلَّ عسكرياً للأزمة
الإمارات تطالب بتعاون دولي لحل الأزمة الإنسانية في أفغانستان
«التجويع».. سياسة «حوثية» ممنهجة لإرهاب اليمنيين
مصادر عراقية لـ«الاتحاد»: السوداني يجرد المسؤولين السابقين من مخصصات «الحماية»
10 مليارات دولار للحد من مخاطر المناخ
مناورات عسكرية يابانية أميركية
الإمارات تشارك في مؤتمر نيودلهي لمكافحة الإرهاب
مئات القتلى وآلاف النازحين جراء العنف القبلي في السودان
مباحثات فرنسية ليبية حول سبل التوافق على سلطة تنفيذية موحدة
قصف صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف في سوريا
تغير المناخ يتسبب بمقتل 800 شخص في «بحيرة تشاد»
«الاتحاد» تنشر أول مقال مكتوب بتقنيات الذكاء الاصطناعي
الإمارات وعُمان.. نموذج لعلاقات الأشقاء
«الوطني الاتحادي» ينتخب المراقبين ويشكل اللجان الدائمة
عبدالله بن زايد: الإمارات وسلطنة عمان قلب واحد ينبض بالمحبة
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
خدمات التنقل الخاصة بمهرجان الشيخ زايد.. جاهزة
شعار مهرجان الشيخ زايد
18 نوفمبر 2022 14:36
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، عن جاهزيته لتلبية احتياجات التنقل الخاصة بمهرجان الشيخ زايد، والذي ينطلق في منطقة الوثبة بأبوظبي من اليوم الجمعة وحتى 18 مارس 2023.وانطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الحدث التراثي والترفيهي والثقافي، والذي يحمل اسم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عرفاناً بدوره المحوري في الحفاظ على الموروث الإماراتي الأصيل، واستكمالاً لمسيرته الشاملة في بناء الإنسان على القيم الأصيلة، والحرص المتواصل على دعم الفعاليات الثقافية الوطنية، أفاد المركز أنه أعد بالتنسيق مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين خطة شاملة لتوفير خدمات نقل مميزة من حيث الراحة والأمان وسهولة الوصول إليها من أجل إيصال الزوار من وإلى مكان إقامة المهرجان في الوثبة.
ويخصص مركز النقل المتكامل 8 حافلات تنقل مجاناً زوار مهرجان الشيخ زايد من عدة مواقع موزعة على مختلف مناطق مدينة أبوظبي إلى موقع الحدث والعكس، من الاثنين وحتى الخميس، فضلاً عن 10 حافلات من الجمعة إلى الأحد. وسوف تنفذ الحافلات 30 رحلة يومياً من الاثنين إلى الخميس، تزيد إلى 36 رحلة يومياً من الجمعة إلى الأحد وفي أيام العطل الرسمية، وذلك بزمن تقاطر يتراوح بين 25 و30 دقيقة. وسيكون مسار الخدمة من محطة الحافلات الرئيسية في أبوظبي إلى الجمعية التعاونية - ربدان ومنها إلى موقف محكمة بني ياس لتصل إلى مكان المهرجان في الوثبة. وتبدأ رحلات الذهاب في الأيام من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 3:00 عصراً وتستمر حتى الساعة 10:00 ليلاً وبتواتر زمني كل 30 دقيقة. أما رحلات العودة من مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، ستبدأ من الساعة 4:30 عصراً، وتستمر حتى الساعة 11:30 ليلاً، وبتواتر زمني كل 30 دقيقة. ومن الجمعة إلى الأحد والعطل الرسمية، تبدأ رحلات الذهاب من الساعة 3:00 عصراً وتستمر حتى الساعة 9:30 مساءً وبتواتر زمني كل 30 دقيقة، فيما تستغرق الرحلة ساعة ونصف الساعة.
وبالنسبة لرحلات العودة من مهرجان الشيخ زايد، ستبدأ من الساعة 4:30 عصراً، وتستمر حتى الساعة 12 منتصف الليل، وبتواتر زمني كل 30 دقيقة. وتستغرق الرحلة في كافة أيام الأسبوع من موقع المهرجان إلى محطة الحافلات الرئيسية في أبوظبي مروراً بمحطتي ربدان وبني ياس ساعة ونصف.
ويتولى فريق إدارة الحركة المرورية في المركز مسؤولية التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في تنظيم الحركة المرورية للمهرجان وتقديم الدعم والمساندة في إدارة الحركة المرورية أثناء الفعاليات. كما سيقوم فريق عمل خدمة مساندة الطريق بتقديم الدعم لمستخدمي الطريق في حالات الأعطال البسيطة للمركبات، مثل توفير الوقود، تغيير الإطارات،و شحن بطارية، بالإضافة إلى توفير آليات قطر المركبات لإخلاء المركبات المتعطلة من الطريق إلى أقرب مكان آمن، ورصد وإزالة المعوقات على الطرق لتجنب الحوادث المرورية. ويجذب مهرجان الشيخ زايد مئات الآلاف من الزوار وسط أجواء عائلية مليئة بالسعادة والبهجة، ليُشكل ملتقى ثقافياً وترفيهياً وحضارياً وإنسانياً، كما يوفر لزواره تجربة مميزة في العديد من الأحياء الشعبية من دول وحضارات عالمية، تعكس جوانب مختلفة من الثقافات حول العالم.
أخبار ذات صلة
سرور بن محمد ونهيان بن مبارك يحضران حفل السفارة العمانية
«المعرض والمؤتمر الدولي للبحث والإنقاذ» ينطلق 21 نوفمبر بأبوظبي
مهرجان الشيخ زايد
أبوظبي
الوثبة
الأكثر قراءة
دنيا
«لحظات أبوظبي» تصل إلى العين.. غداً
17 نوفمبر 2022
دنيا
خاصية جديدة من "أبل" تتيح إرسال الرسائل بدون إنترنت
17 نوفمبر 2022
دنيا
إيلون ماسك.. كيف جعله "طيف التوحد" يفكر بشكل مختلف؟
18 نوفمبر 2022
آخر الأخبار
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الرياضي
«حشيم» يحلق بلقب «العالية للبوانيش الشراعية»
اليوم 14:00
الرياضي
روبليف وديوكوفيتش في نصف نهائي «آيه تي بي»
اليوم 13:52
الرياضي
«العميد» يتخطى 100 نقطة في دوري السلة
اليوم 13:45
عربي ودولي
الصيدليات في ألمانيا تشكو من عجز في إمدادات الأدوية
اليوم 13:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©