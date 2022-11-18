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ظاهرة محيرة.. قطيع أغنام يسير بحلقة دائرية منذ أسبوعين

ظاهرة محيرة.. قطيع أغنام يسير بحلقة دائرية منذ أسبوعين
18 نوفمبر 2022 12:21

نشرت وسائل إعلام صينية، فيديو يظهر مئات الأغنام تتجول في شكل دائري منذ حوالي 12 يوما على التوالي في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين.

 

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة الأغنام وهي تتجول في حركة مستمرة في اتجاه عقارب الساعة داخل حظيرة تقع في مدينة بوتو، شمال الصين.

 

 

ويمكن رؤية الأغنام الأخرى وهي تشاهد من الخارج بينما يقف البعض الآخر في بعض الأحيان بلا حراك في مركز الدوران.

 

 

وتم نشر مقطع فيديو للمشهد الغريب من قبل منفذ People’s Daily الصيني الحكومي، والذي أفاد بأن الأغنام تتمتع بصحة جيدة، إلا أن سبب سلوكها لا يزال يسبب لغزا.

من جانبها، قالت مياو صاحبة المزرعة إن الأمر بدأ ببضعة خراف فقط قبل أن ينضم إليها آخرون من القطيع، ويمكن رؤية مئات الأغنام التي تتبع بعضها البعض في دائرة.

 

 

وعلى الرغم من وجود 34 حظيرة للأغنام في المزرعة، إلا أن الأغنام الموجودة في الحظيرة رقم 13 كانت تتصرف بهذه الطريقة. وهي تسير بهذا الشكل منذ 4 نوفمبر.

ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن بكتيريا تسمى الليستريات تجعل بعض الحيوانات تبدو مشوشة وتبدأ في الدوران، حيث تؤدي هذه البكتيريا إلى التهاب في جانب واحد من الدماغ، وأحيانا يصل الأمر إلى شلل في الجانب المصاب، وبسببه تتصرف الأغنام بطريقة غريبة.

 

 

يشار إلى أن داء الليستريات يحدث بسبب جرثومة تسمى الليسترية المستوحدة، وهي تنتقل حينما تتنفس أو تأكل الأغنام مواد ملوثة بالميكروب.

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المصدر: وكالات
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