السبت 19 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

سناب شات تطلق ميزات تمكنك من دعم فريقك بكأس العالم

سناب شات تطلق ميزات تمكنك من دعم فريقك بكأس العالم
18 نوفمبر 2022 09:22

أطلقت خدمة سناب شات عددًا من الميزات والتجارب الجديدة قُبيل انطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم في قطر، وذلك بهدف تمكين المستخدمين من إظهار الدعم لفرقهم، ومواكبة البطولة.

وتتلخص الميزات الجديدة من خدمة مشاركة الفيديو القصير بتمكين المستخدمين افتراضيًا من ارتداء الزي الرياضي الخاص بفرقهم، وإلباس شخصياتهم الافتراضية "Bitmoji" ذلك الزي، بالإضافة إلى مشاهدة أبرز ما في المباريات، وميزات أخرى. 

 


ودخلت خدمة سناب شات في شراكة مع شركة أديداس "Adidas" لتمكين المستخدمين من إلباس شخصيات "Bitmoji" الزي الرياضي للفرق، بالإضافة إلى الوصول إلى ملصقات ومرشحات الفريق الرسمية لتزيين لقطاتهم.

 

 

وستنشر "Snapchat Discover"، وهي منصة المحتوى المنسق للتطبيق، الأحداث البارزة، والأهداف، ومقابلات اللاعبين، وتحليل المباريات، ومحتوى الكواليس خلال البطولة في أكثر من 30 دولة.

 

 

وفي منصة الأضواء "Spotlight"، وهي منصة الترفيه داخل تطبيق سناب شات من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، ستتاح للمستخدمين في الولايات المتحدة إمكانية إرسال لقطات للحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية لمن ينشئ لقطات عالية الأداء باستخدام عدسات "Lenses"، أو أصوات "Sounds"، أو مواضيع "Topics" محددة.

 

  
وبالإضافة إلى ذلك، ستعرض خريطة سناب "Snap Map" قصصًا منسقة للمشجعين الذين يشاهدون فريقهم ويحتفلون به خلال المباريات.

وسيتمكن المستخدمون من النقر على أماكن محددة لمشاهدة اللقطات المشاركة مع الجميع. وستشمل القصص لقطات من حفلات المشاهدة، وتجارب المشجعين، وردود الفعل في المدرجات، والأحداث المهمة للمباريات.

المصدر: وكالات
سناب شات
مباريات كأس العالم
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
«حشيم» يحلق بلقب «العالية للبوانيش الشراعية»
الرياضي
«حشيم» يحلق بلقب «العالية للبوانيش الشراعية»
اليوم 14:00
روبليف وديوكوفيتش في نصف نهائي «آيه تي بي»
الرياضي
روبليف وديوكوفيتش في نصف نهائي «آيه تي بي»
اليوم 13:52
«العميد» يتخطى 100 نقطة في دوري السلة
الرياضي
«العميد» يتخطى 100 نقطة في دوري السلة
اليوم 13:45
الصيدليات في ألمانيا تشكو من عجز في إمدادات الأدوية
عربي ودولي
الصيدليات في ألمانيا تشكو من عجز في إمدادات الأدوية
اليوم 13:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©