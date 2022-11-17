انتبه.. بعض الحميات تزيد خطر الإصابة بالسكري

توصل بحث جديد إلى أن تناول الأغذية الحيوانية منخفضة الكربوهيدرات كان مرتبطًا بخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، في حين أن تناول الطعام النباتي منخفض الكربوهيدرات كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري.
قدم البحث مؤخرا في شيكاغو خلال مؤتمر الجلسات العلمية لجمعية القلب الأميركية.
وقالت يلي وانج، مؤلفة الدراسة الرئيسية، وهي باحثة زميلة في قسم التغذية في جامعة هارفارد "للوقاية من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بالنسبة للأشخاص الأصحاء بشكل عام غير المصابين بمقدمات داء السكري، قد لا تكون كمية الكربوهيدرات مهمة بقدر أهمية جودة البروتين والدهون والكربوهيدرات"، مضيفة أن "المفتاح هو الاهتمام بجودة الطعام".
تعتبر الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات شائعة لأن الأبحاث تظهر أنها يمكن أن تقلل الوزن بسرعة في غضون ستة إلى 12 شهرًا. ومع ذلك، من غير الواضح سبب فعاليتها في التخلص من أرطال الوزن أو كيف تؤثر على الصحة على المدى الطويل. الأنظمة الغذائية التي تقيد الكربوهيدرات تزيد من الدهون والبروتين، وإحدى النظريات أن هذا يؤدي إلى الشعور بالامتلاء مما يساعد في تقليل الجوع. نظرية أخرى هي أن الحد من الكربوهيدرات يزيد من التمثيل الغذائي في الجسم ويساعد على حرق السعرات الحرارية.
هناك ما لا يقل عن اثني عشر نظامًا غذائيًا شهيرًا منخفض الكربوهيدرات، بما في ذلك النظام الغذائي "الكيتون" الذي يقيد بشدة الكربوهيدرات ونظام "باليو" الغذائي، الذي يركز على الفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون، وهو مصمم على غرار الأطعمة التي كانت متاحة للإنسان خلال العصر الحجري القديم.
اقترحت بعض الدراسات أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات قد تحسن مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع الثاني. لكن عدد الكربوهيدرات المستهلكة في هذه الحميات يختلف والتركيز على تناول الدهون يثير مخاوف بشأن كيفية تأثير الحميات الغذائية على مستويات الكوليسترول وصحة القلب.
قالت كريستينا بيترسن، الأستاذة المساعدة في قسم التغذية بجامعة تكساس التقنية إن الدراسة الجديدة تظهر أن بعض الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات قد تكون أفضل من غيرها من الأنظمة الأخرى. تؤكد بيترسن، التي لم يشارك في البحث، أنه "لا يوجد تعريف موحد لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. ظاهريًا، لا تستوفي تلك الأنظمة التوصيات الغذائية جيدًا. ما تظهره هذه الدراسة هو أنه ربما يمكنها ذلك، علينا فقط أن ننتبه إلى ما هو موجود في تلك الأنظمة الغذائية".
في الدراسة، حقق الباحثون في العلاقة بين تناول الطعام منخفض الكربوهيدرات واحتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. استخدم التحليل البيانات الغذائية والطبية لـ 203،541 بالغًا من ثلاث دراسات وطنية كبيرة: دراسة صحة الممرضات، دراسة صحة الممرضات 2 ودراسة متابعة المهنيين الصحيين. غطت الدراسات مجتمعة فترة من 1984 إلى 2017. ملأ المشاركون استبيانات كل أربع سنوات حول الأطعمة التي كانوا يتناولونها وتمت متابعتهم لمدة تصل إلى 30 عامًا. لم يكن أي منهم مصابًا بمرض السكري في البداية.
بالنسبة للدراسة الجديدة، لم يحدد ما إذا كان النظام الغذائي للشخص يعتبر منخفض الكربوهيدرات أم لا من خلال الكمية الدقيقة من الكربوهيدرات التي يتناولها كل يوم. بدلاً من ذلك، أنشأ الباحثون درجات بناءً على النسبة المئوية للطاقة الإجمالية التي حصل عليها كل شخص من مدخوله اليومي من البروتينات والدهون والكربوهيدرات. باستخدام هذه الدرجات، قسم المشاركون إلى خمس مجموعات متساوية. قالت وانغ إن أقل مجموعة كربوهيدرات في الدراسة حصلت على حوالي 40٪ من الطاقة اليومية من الكربوهيدرات. (على النقيض من ذلك، توصي الإرشادات الغذائية الأميركية بأن الكربوهيدرات تمثل 45٪ -65٪ من مدخول الطاقة).
لتقييم جودة الأنظمة الغذائية، صنفت الأطعمة التي تناولها الناس إلى 18 مجموعة: الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات، والمكسرات، والبقوليات، والزيوت النباتية، والشاي والقهوة، وعصائر الفاكهة، والحبوب المكررة، والبطاطس، والمشروبات المحلاة بالسكر، والحلويات، والحلويات والدهون الحيوانية، ومنتجات الألبان، والبيض والأسماك أو المأكولات البحرية، واللحوم والأطعمة الحيوانية المتنوعة.
تظهر البيانات الأولية أن الأشخاص في المجموع،ة التي تحتوي على أقل الكربوهيدرات والذين حصلوا على المزيد من البروتين والدهون من المصادر النباتية، لديهم خطر أقل بنسبة 6٪ من الإصابة بالسكري من النوع الثاني. وإذا تناولوا المزيد من السكر المنخفض الكربوهيدرات وغيرها من الكربوهيدرات المكررة، تكون نسبة المخاطر أقل بـ 15٪.
على النقيض من ذلك، كان لدى المجموعة، التي تتناول نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات والتي تركز على البروتين الحيواني والدهون، خطر أعلى بنسبة 35٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 2 - ومخاطر أعلى بنسبة 39٪ إذا كانت وجباتهم الغذائية تقلل أيضًا من الحبوب الكاملة.
توصي جمعية القلب الأميركية بتناول نظام غذائي يتضمن مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات ومصادر البروتين الصحية، مثل الأسماك والمأكولات البحرية والبقوليات والمكسرات ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم واللحوم الخالية من الدهون. كما تشجع الجمعية على تناول الأطعمة المصنعة بأدنى حد بدلا من الأطعمة عالية المعالجة، والحد من السكر والملح.