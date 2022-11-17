راغب علامة: أحتفي بالعام الجديد.. في الإمارات

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يحرص الفنان راغب علامة، في كل حوار معه، على تأكيد انبهاره بالنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، إذ يؤكد دائماً إعجابه بالرؤية الاستراتيجية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والتي تمكنت بحكمتها وإرادة شعبها من الوصول إلى المراتب الأولى على مستوى العالم. ويذكر أن للإمارات مكانة خاصة في قلبه منذ زارها للمرة الأولى عام 1982، ولا يزال يعتبرها محطة أساسية في تواصله مع جمهوره العريض على مدار أكثر من 4 عقود.

ذكر الفنان راغب علامة، في حواره مع «الاتحاد»، أنه يستعد لطرح 6 أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة، منها أغنيتان باللهجة المصرية، الأولى «ياللا» كلمات عماد الإبياري، والثانية «وحمد لله على سلامتنا» كلمات محمد البوغة. والأغنيتان ألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، بالإضافة إلى أغنية باللهجة الخليجية، وأخرى باللهجة اللبنانية، وأغنيتين للملحن الراحل خالد البكري. وذكر أنه سيستقبل العام الجديد في الإمارات، حيث سيلتقي جمهوره في احتفالات رأس السنة بدبي في ليلة طربية مميزة.

راغب علامة الملقّب بـ «السوبر ستار»، والذي سطّر خلال مشواره الممتد على مدار أكثر من 4 عقود، حالة غنائية من الصعب تكرارها، كشف عن أنه لم يتوقع نجاح أغنيته «استمارة 6»، لدرجة تتصدر فيها المنصات الرقمية والسمعية، حيث حققت نحو 22 مليون مشاهدة على الـ«يوتيوب».

وقال علامة: عندما عُرضت عليّ الأغنية لم أستوعب كلماتها، وبعد جلسة عمل مع الشاعر نادر عبدلله والملحن محمود الخيامي، تبين أن عنوان الأغنية مصطلح رائج بين الشعب المصري، وهي بمثابة إسقاط على الأمور غير المحببة التي يجب تجاهلها. والأغنية تناقش العلاقات مع الآخرين، في نمط موسيقي يجمع بين الشعبي والكلاسيكي.

«الموسيقى العربية»

وأعرب علامة عن سعادته البالغة بمشاركته للمرة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية، وإحيائه رابع لياليه، ليتحقق حلمه بالوقوف على مسرح دار الأوبرا المصرية، حيث قدم على مدار ساعة ونصف الساعة 17 أغنية، منها «الحب الكبير»، «تعاليلي»، «ياريت فيي خبيها»، «نسيني الدنيا»، «آسف حبيبتي»، «قلبي عشقها»، «مغرم يا ليل»، «اللي باعنا»، «تركني لحالي»، «سهروني الليل»، «اشتقتلك أنا»، «حرام»، «حبيب قلبي يا غالي»، «استمارة 6»، «فورا غرام»، و«أنا ممكن أزعلك».

وذكر راغب أنه فخور بالنجاح الكبير الذي حققه الحفل برفعه لافتة كامل العدد منذ الإعلان عنه، لاسيما أنها المشاركة الأولى له في المهرجان، والذي يعتبره حالة فنية خاصة تهدف إلى إحياء التراث العربي.

وتحدث عن فرحته بتكريمه في مصر، والتي يعتبرها موطناً للفن، وقال: مصر احتضنني وأنا صغير وقد غمرني جمهورها بحبه من أول أغنية قدمتها، وأنا فخور بوجود اسمي بين عظماء أثروا الحياة الموسيقية العربية بإبداعاتهم.

رسالة فنية

راغب علامة صاحب مدرسة خاصة، حيث مزج في أغنياته اللون الشعبي بالرومانسي، وقدم مختلف اللهجات، محافظاً على هوية الأغنية العربية، كما جعل من فنه رسالة خاصة، وتربع على عرش قلوب جمهوره.

وأوضح علامة في حديثه أن طقوسه الفنية في اختيار أعماله لا تزال تنتمي إلى المدرسة القديمة، من خلال جلسات عمل مع الشاعر والملحن، معللاً ذلك بأنها تتيح له حرية الإبداع ونقل الصورة الغنائية بشكل سليم من خلال الاجتماعات المباشرة، وليس عبر التواصل الإلكتروني.

بلد اللامستحيل

ذكر راغب علامة أن أول زيارة له إلى الإمارات كانت عام 1982، وقال: منذ ذلك الحين عشقت الإمارات وهواءها وترابها، وشعرت فيها بالجمال والحب والإبداع الحقيقي، وكنت شاهداً خلال مسيرتي على أنها حقاً بلد اللامستحيل، حيث أثبتت للعالم أنها دولة التطور والعلم والثقافة والإنجازات التاريخية التي تفتخر بها كل الدول العربية.

وسام شرف

في إطار الحديث عن الإطلالات الفنية التي يعتز بها، كان راغب علامة، أعرب العام الماضي عن سعادته في الوجود ضمن حفلات «أمسيات خالدة» في «إكسبو 2020 دبي»، ووضع اسمه ضمن لائحة الفنانين المشاركين في هذا الحدث العالمي. وقال: إنه لوسام شرف أضعه على صدري بأن أكون بين جمهوري في الإمارات. وأثنى على الجهود الكبيرة التي تُبذل لإقامة الفعاليات على أنواعها، بما فيها الأمسيات الفنية عالية المستوى، والتي تثبت للعالم بأسره مدى الاحترافية التي تسير فيها الأمور لإنجاح مختلف الحفلات التي تشارك فيها نخبة من أبرز النجوم العالميين والعرب.