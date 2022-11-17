الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

على ماذا يندم بروس ويليس؟

بروس ويليس
18 نوفمبر 2022 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

تناول موقع The Things الأميركي بعض الأدوار المهمة التي اعتذر عنها الممثل بروس ويليس، وندم عليها لاحقاً، بينها فيلم «المريض الإنجليزي» الذي رُشح لـ12 جائزة أوسكار، فاز بـ 9 منها أفضل مخرج وأفضل صورة وأفضل ممثلة مساعدة.

 

وكان ويليس رفض الفيلم لأن وكيل أعماله نصحه بعدم العمل مع المخرج أنتوني مانجيلا، مع أنه كان يرغب بأداء دور عميل المخابرات ديفيد كارفاجيو، وحصل عليه الممثل ويليم دافو. واختار ويليس في العام نفسه 1996، فيلم «آخر الرجال»، ولم يحقق سوى 47 مليون دولار، بينما حقق «المريض الإنجليزي» 233 مليون دولار.
وندم ويليس كذلك على رفضه فيلم «الشبح» عام 1990، والذي حقق 505 ملايين دولار.

بروس ويليس
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
بريسيلا سيتيني
دنيا
وفاة أكبر تلميذة في العالم بعد أن ألهمت السينما
اليوم 22:24
زيلينسكي يلتقي أردوغان (أرشيفية)
عربي ودولي
زيلينسكي وأردوغان يبحثان اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 22:01
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات»: طفرة في حركة السفر حتى نهاية ديسمبر
اليوم 21:58
عبدالعزيز الغرير
الاقتصادي
اتحاد مصارف الإمارات يُعزز من قدراته لتطوير القطاع ودعم التنمية المستدامة
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©