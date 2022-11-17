على ماذا يندم بروس ويليس؟

أبوظبي (الاتحاد)

تناول موقع The Things الأميركي بعض الأدوار المهمة التي اعتذر عنها الممثل بروس ويليس، وندم عليها لاحقاً، بينها فيلم «المريض الإنجليزي» الذي رُشح لـ12 جائزة أوسكار، فاز بـ 9 منها أفضل مخرج وأفضل صورة وأفضل ممثلة مساعدة.

وكان ويليس رفض الفيلم لأن وكيل أعماله نصحه بعدم العمل مع المخرج أنتوني مانجيلا، مع أنه كان يرغب بأداء دور عميل المخابرات ديفيد كارفاجيو، وحصل عليه الممثل ويليم دافو. واختار ويليس في العام نفسه 1996، فيلم «آخر الرجال»، ولم يحقق سوى 47 مليون دولار، بينما حقق «المريض الإنجليزي» 233 مليون دولار.

وندم ويليس كذلك على رفضه فيلم «الشبح» عام 1990، والذي حقق 505 ملايين دولار.