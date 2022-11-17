«دبي ميراكل جاردن».. تحف حية

خولة علي (دبي)

في كل موسم جديد لها، تتحفنا «دبي ميراكل جاردن» بما تحمله في جعبتها من مفاجآت وتصاميم ساحرة تشكلها باقات الزهور بألوانها الزاهية التي تغطي مساحات الحديقة وتلون تفاصيلها لتجعل من الرحلة أكثر بهجة واسترخاء. فالزهور بتكويناتها البديعة ترسم لوحات فنية غاية في الإبداع، تستوقف كل زائر وسط بيئة تقدم أصنافاً متنوعة من الجمال بطريقة مبتكرة.

مع بداية الموسم من كل عام، تستقبل الحديقة زوارها بالتحف الحية التي تكتسي بها، وهذا ما أشار إليه المهندس عبد الناصر رحال الشريك المؤسس ومصمم «دبي ميراكل جاردن»، الذي عبر عن تفاؤله بما حققته الحديقة على مدار السنوات الماضية، حيث أصبحت محطة جاذبة للزوار والسياح من مختلف الجنسيات، ورسخت مكانتها على خريطة مناطق الجذب الترفيهي في دولة الإمارات.

أنفاق الزهور

وذكر رحال أن الموسم الذي يمتد على مدار 6 أشهر، سيبقى رحلة عالقة في ذاكرة الزوار، الذين ينتظرون افتتاح الحديقة سنوياً، ليطلعوا على حلتها الجديدة والمختلفة، وما تضمه من إضافات تبهرهم وترسم الفرحة على وجوه الصغار والكبار. وقال: كل ذلك بسبب تفردها وخصوصية محطاتها، ومن بين المعالم الجديدة، «أنفاق الزهور» التي تُعتبر مساحة هادئة للجلوس برفقة الأهل والأصدقاء والاستمتاع بوجبة شهية في أجواء ساحرة واستثنائية.

طواحين الهواء

وأشار إلى أن الإضافات الجديدة تشمل أيضاً مجسمات ثلاثية الأبعاد مزدانة بالزهور والنباتات الخضراء النضرة، ومنها «طواحين الهواء» المثبتة داخل البحيرات. وللمحبين تم تصميم مجسمَين بكفين كبيرين يشكلان قلباً نابضاً ويرمزان إلى الحب. وتعود هذا الموسم الأراجيح المميزة المستوحاة من الطرازين الكاريبي والآسيوي، والمخصصة لراحة الزوار بعدما توقفت لفترة بسبب جائحة «كورونا».

قرية السنافر

ومن بين المحطات العديدة التي تحقق إقبالاً واسعاً من الجمهور، «قرية السنافر» التي تم تشييدها في الموسم الماضي، وتم توسيعها وتحديث تصاميمها ليحظى الزوار بتجربة رائعة فيها. وتزامناً مع انطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم، ستحتفي «قرية السنافر» بهذه التظاهرة الرياضية، عبر ارتدائها قمصاناً رياضية تمثل البلدان المشاركة بالمونديال، وهي فرصة للجمهور لالتقاط الصور التذكارية مع الفريق الذي تشجعه.

مسرح الحديقة

لمزيد من الترفيه يحتضن مسرح حديقة «ميراكل جاردن» مجموعة من الفعاليات الموسيقية والاستعراضية والفنية المميزة، إلى جانب المقاهي والمتاجر والأكشاك المنتشرة، مع توافر الخدمات، لتلبي مختلف احتياجات الزوار.

موسوعة جينيس

تُعتبر «دبي ميراكل جاردن» إحدى أكثر الوجهات السياحية زيارة في الدولة، إضافة إلى حصولها على العديد من الجوائز العالمية ودخولها موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية عدة مرات. وهي تضم ما يزيد على 150 مليون زهرة، تمثل 120 صنفاً متنوعاً، وتمتد الحديقة على مساحة 72 ألف متر مربع في قلب «دبي لاند».