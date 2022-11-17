مهرجان الشيخ زايد ينطلق اليوم

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

بمرافقه ذات المواصفات العالمية وأجنحته الضخمة وفعالياته الجديدة، ينطلق، اليوم الجمعة، مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، ويستمر حتى 18 مارس من العام المقبل، موفراً تجربة متفردة وخيارات ترفيهية متنوعة أمام زواره من مختلف فئات المجتمع.

ويقدم تجارب جديدة تجمع بين الترفيه والاستمتاع مع العائلة والأصدقاء، ضمن مشاركة عالمية تضم 27 دولة، كما يشهد المهرجان آلاف الفعاليات والعروض الفلكلورية والثقافية والتعليمية والتراثية الكبرى التي تناسب أفراد الأسرة، وتصل إلى نحو 4000 فعالية على المستوى الإماراتي والخليجي والعربي والعالمي.

ويحرص مهرجان الشيخ زايد الذي ينظَّم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، على الاحتفاء بالقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، ويعمل على نقلها بفخر لأجيال المستقبل ومختلف دول العالم، كما يشهد مشاركة أكثر من 20.000 عارض من حول العالم.

تسامح وتعايش

يضم المهرجان الذي يحمل اسم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويحظى بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، أجندة فعاليات عالمية تتلاقى تحت مظلته مختلف الثقافات والحضارات بتناغم وتفاعل قل نظيرهما، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تناسب الزوار من أفراد العائلة ومن مختلف الأعمار، لتعزيز قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر. ومن هذه الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية المتنوعة والمبتكرة، مجموعة من الأنشطة والعروض الرئيسة، ومنها: مسيرة الاتحاد، احتفالات اليوم الوطني، احتفالات رأس السنة، نافورة الإمارات، عروض الليزر، عروض الألعاب النارية الأسبوعية، منتجع الفرسان الرياضي، الوثبة كاست مشو، حديقة الأضواء، مسابقات القرية التراثية، سحوبات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مسابقات مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور 2022، سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية 2022، جائزة زايد الكبرى لسباق الهجن، مسابقات المأكولات الشعبية، وعروض الموسيقى التراثية العسكرية.

ساحات ترفيه

لا يخلو المهرجان من مفاجآت تشهدها مدينة الألعاب الترفيهية، وبيت الرعب، ومسيرة الحضارات العالمية، وعروض مسارح أجنحة الدول المشاركة، والعروض الفلكلورية، ومنطقة الفنون، ومسابقات كو كارتينج، ومدينة الأطفال، ومنطقة سيلفي ستريت، وكريزي كار، ومتحف الحلويات، إلى جانب عروض ترفيهية تفاعلية، مثل أجنحة حضارات الإمارات، ركوب الخيل والهجن، ومسرح الأطفال. وسيكون الجمهور على موعد مع تذوق مختلف أنواع الأطعمة عبر ساحة الطعام، وعربات الطعام ومطاعم سوق الوثبة ومطاعم منطقة الفنون والأكشاك، ومطاعم الأجنحة، حيث يتم فتح المجال لتذوق الأطباق المحلية والعالمية، بمشاركة أكثر من 60 مطعماً، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل للأطفال تشجعهم على تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم.

ولتحقيق الدهشة والإبهار، تشهد انطلاقة المهرجان العديد من الفعاليات الكبيرة، ومنها عروض طائرات «الدرون» الضوئية الرائعة، حيث سيتم الاحتفال بإطلاق طائرات «درونز» في اليوم الأول، وتستمر أيضاً بساحة المهرجان مع احتفالات عيد الاتحاد، ورأس السنة.

النافورة والليزر

وتعكس نافورة الإمارات، الأولى من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة، روح المهرجان وإبهار آلاف الزوار، حيث تُعد من أكثر المناطق جذباً بفعالياتها العالمية وعروض الليزر اليومية وعروض «الهولوجرام» ثلاثية الأبعاد، طوال فترة المهرجان، ويقدَّم العرض كل 45 دقيقة. وعلى أنغام الموسيقى، يقدم المهرجان لزواره أجمل عروض الألعاب النارية التي تزين سماء الوثبة كل يوم سبت الساعة 10:00 ليلاً.

مكانة مرموقة

يسهم المهرجان في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة سياحية وثقافية رائدة على مستوى المنطقة، نظراً لحجم المشاركات الإقليمية والعالمية التي يتميز بها والتي جعلته يحجز مكانة مرموقة على خريطة الأحداث والمناسبات الثقافية والتراثية في العالم. وزوار المهرجان يمكنهم التنقل بين الأجنحة ومشاهدة ألوان الفنون الشعبية التي تشتهر بها كل دولة من فنون وموسيقى وأهازيج، تقدمها فرق متخصصة على مسارح يتم توزيعها على كل الأحياء، وتزيد من بهجتها وجمالها الأزياء الفلكلورية التي ترتديها الفرق الشعبية وتعكس ثقافة وتراث كل دولة، وتأتي في مقدمة هذه العروض، الفنون التراثية الإماراتية، مثل «اليولة» و«الرزفة» و«العيالة»، والتي يتفاعل معها الزوار بشكل غير مسبوق.

«سيلفي ستريت»

تمنح منطقة «سيلفي ستريت»، وهي منطقة جديدة وفريدة من نوعها، حزمة من الترفيه والتسلية لالتقاط الصور المميزة التي تبهج الزوار، ويمكن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وسط ديكورات مليئة بالألوان المتنوعة بأشكالها ثلاثية الأبعاد، والمصممة بطريقة احترافية.

متحف الحلويات

لتحقيق المزيد من المرح، يعيش الزوار تجربة ممتعة واستثنائية ضمن منطقة «متحف الحلويات»، والتي تمنح الزوار فرصة الاستمتاع برحلة وسط الدونات الكبيرة وشاطئ الموز وغرفة المارشميلو المعلق والكثير من التجارب الأخرى.