فنانة لبنانية تصمم كسوة لسيارة سباق «الفورمولا 1» 2022

أبوظبي (الاتحاد)

قامت الفنانة اللبنانية الصاعدة المقيمة في الإمارات، آنا ماريا عون والملقبة بآنا تانجلز، بإبداع التصميم الفني المميز لكسوة سيارة ماكلارين المشاركة في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 للعام 2022. ويظهر التصميم الفريد لهذا العام القوة اللامحدودة للإبداع والإحساس بروح الحرية التي ينبض بها.تعتبر آنا تانجلز، أحدث المواهب الفنية في مبادرة Driven By Change الخاصة بشركة بي إيه تي وفريق ماكلارين فورمولا 1، التي توفر للمبدعين فرصاً لا تضاهى لإظهار مواهبهم في عالم سباق السيارات المرموق. فمن خلال أعمالها وتصاميمها الفنية ذات الخطوط الانسيابية، تسعى آنا لتمكين الفنانين على اختلاف توجهاتهم من رؤية الآفاق اللامحدودة لقدراتهم الإبداعية.

وبعد النجاح الذي لاقاه التصميم الفني للسيارة عام 2021 على يد الفنانة رباب طنطاوي، يأتي تصميم عام 2022 المستوحى من رحلة آنا الشخصية، التي كرّست حياتها للإبداع الفني وفضلته على الوظيفة المكتبية. وتبدع من خلال عملها في مشاعر التحرر والهدوء والتركيز عبر رسم خطوطها. ومن خلال الظلال المشبعة بلوني البابايا والأزرق المميزين لفريق ماكلارين فورمولا 1، تحاكي آنا بأسلوب فني خطوط مضمار السباق ومشاعر الهدوء والتركيز التي لا تختلف عن المشاعر التي يستحضرها المتسابقون قبل وأثناء كل سباق.

وقالت آنا تانجلز: «رغم أنني من عشاق سباق الفورمولا 1، لم أتصور أن أعمالي الفنية سوف تعرض يوماً ما في سباق الجائزة الكبرى. أكرس وقت فراغي لتدريب وتشجيع الفنانين الآخرين، ولاسيما المبدعات في منطقة الشرق الأوسط، لمتابعة شغفهن ومهاراتهن، ولذلك يشرفني أن أشارك في هذه المبادرة التي تدعم الطموح الفنانين الذين لم يحظوا بالتمثيل الذي يستحقونه».

وتسعى آنا جاهدة لشق طريقها بكل شفافية وإتاحة الفن للجميع من خلال الدعم الذي تقدمه للمبدعين وأصحاب المواهب في مجتمعها. وهي تتبادل النصائح والخبرات والدروس والتقنيات المستفادة مع كل فنانة أو فنان يصبو إلى استكشاف موهبته الإبداعية وإطلاق العنان والتركيز لإمكانياته وذلك من خلال ورش العمل ودورات التدريب المهني، التي بنت من خلالها علاقتها مع الفنانة رباب طنطاوي، التي ما زالت تمثل مصدر إلهام لآنا وعملها.

وذكر جون بيزلي، رئيس قسم بناء العلامة التجارية في مجموعة بي إيه تي، قائلًا:«لقد صممنا مبادرة Driven By Change لتعزيز إرث علامتنا التجارية، وإنه لفخر كبير لنا أن الفنانة لعام 2021، رباب طنطاوي، هي التي اختارت الفنانة آنا لمواصلة مسار الإبداع والتغيير. إذ تجسد آنا روح مبادرة Driven By Change وإنه لأمر رائع أن نرى أحد أعمالها الفنية الأصيلة تتألق على إحدى أكثر الأعمال الفنية سرعة في العالم. ونحن نشعر بالحماس لنرى ما يخبئه المستقبل للآنا والكشف عن فنانين ناشئين في المستقبل يواصلون هذه المسيرة الفنية».