مهرجان الشيخ زايد ينطلق غداً

أبوظبي (الاتحاد) تنطلق غداً الجمعة 18 نوفمبر 2022 فعاليات مهرجان الشيخ زايد بعد استكمال الاستعدادات لاستقبال الزوار من شتى أنحاء العالم بعروض مبهرة ومتنوعة لطائرات الدرونز ومجموعة من الألعاب النارية، وذلك احتفالاً بالنسخة الجديدة من المهرجان والذي تستمر فعالياته حتى 18 مارس 2023 بمنطقة الوثبة في أبوظبي.
وصرحت اللجنة العليا للمهرجان بأنها تسعى من خلال العروض المتنوعة التي تناسب زوار المهرجان إلى تقديم مجموعة من الفعاليات الممتعة والمميزة الجديدة، بما يتماشى مع أهمية المهرجان كملتقى للحضارات والثقافات، إضافة إلى كونه المكان الأمثل للترفيه، سواء من خلال عروض طائرات الدرونز التي ستقدم عرضاً مرئياً تحت شعار «حياكم» وكذلك الألعاب النارية، أو غيرها من الفعاليات المميزة.
وتشمل فعاليات اليوم الأول لمهرجان الشيخ زايد عدداً كبيراً من الفعاليات الترفيهية والتفاعلية الشيقة والحصرية التي تدخل البهجة على الزوار، إضافة إلى عروض الموسيقى التراثية العسكرية التي تتضمن عروضاً مميزة في مختلف أنحاء المهرجان، إلى جانب العديد من المسابقات التراثية والفلكلورية والفعاليات الرياضية الترفيهية المليئة بالحماس.
وبانطلاقته غداً الجمعة، فإن زوار المهرجان سيكونون على موعد مع مشاهدة عروض حية مثل نافورة الإمارات، عروض الليزر، عروض الدرونز، عروض الألعاب النارية، وفعاليات الوثبة كاستم شو، وحديقة الأضواء والزهور. كما سيتمكن الزوار من مشاهدة فعاليات مدينة الألعاب الترفيهية، بيت الرعب، عروض مسارح أجنحة الدول المشاركة والعروض الفلكلورية، منطقة الفنون، مسابقات كو كارتينج، مدينة الأطفال، منطقة سيلفي ستريت، كريزي كار، ومتحف الحلويات.
وبشكل يومي سيكون أمام الضيوف خيارات عدة تشتمل على عروض ترفيهية تفاعلية، عروض أجنحة حضارة الإمارات، ركوب الخيل والهجن، مشاهدة مسرح الأطفال، حيث يشتمل المهرجان على أكثر من 15 مسرحاً تعرض فعاليات ثقافية وترفيهية بشكل منتظم.
وسيمنح المهرجان زواره آلاف الفرص للفوز بجوائز قيّمة، عبر الكثير من المُسابقات والسحوبات التراثية مثل سحوبات «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، وسباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية 2022، وجائزة زايد الكبرى للهجن، ومسابقات مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور، كما يقام أيضاً «معرض السلوقي» الذي يعرّف الزوار على التقاليد المتعلقة بالسلوقي العربي مثل الصيد والاهتمام بها وكيفية تدريبها، إضافة إلى مسابقات المأكولات الشعبية.
أما بالنسبة لعشاق المطابخ العالمية، فإن أكثر من 60 مطعماً ستقدم أطباقها الشهية للجمهور والتي تعكس وصفات مختلفة حول العالم وتتوزع على مطاعم وعربات طعام ومطاعم الأجنحة وأكشاك ومطاعم منطقة الفنون، حيث تقدم تجربة طعام لا تنسى لجميع الزوار على اختلاف أذواقهم من خلال المطابخ المحلية والعالمية.
وتستقبل أجنحة الدول المشاركة في المهرجان من مختلف أنحاء العالم الزوار، والتي تعكس كل منها جوانب مختلفة من ثقافتها كالتراث المعماري والأسواق والمنتجات، كما تقدم عروضاً يومية متنوعة للفولكلور العالمي والأهازيج الشعبية على مختلف مسارح المهرجان التي تتوزع في أجنحة الحضارات العالمية، حيث تنضم إلى المهرجان هذا الموسم أجنحة جديدة تمثل ثقافات عالمية متنوعة.
وتستعد أجنحة حضارة الإمارات لاستقبال زوارها من المواطنين والمقيمين والسياح القادمين من مختلف دول العالم، والتي تستعرض العادات والتقاليد الأصيلة لشعب الإمارات ودور الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في بناء وتأسيس أمة ووطن وذلك عبر أجنحتها القرية التراثية، الحي الإماراتي، ذاكرة الوطن، جناح الإنسان والإمارات، جناح العادات والتقاليد، جناح الواحة الزراعية، معرض الخيول العربية الأصيلة، معرض الهجن ومعرض السلوقي.
تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الشيخ زايد يستقبل الجمهور يومياً من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل على مدار أيام الأسبوع من 18 نوفمبر الجاري وحتى 18 مارس 2023، حيث يعد حدثاً ثقافياً جماهيرياً يستقطب سنوياً آلاف العروض المحلية والعالمية والفلكلورية في جو عائلي متميز.