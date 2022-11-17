«إنفينيتي دي لوميير» يحتفي باليوم العالمي للطفل

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً باليوم العالمي للطفل، يفتح معرض «إنفينيتي دي لوميير» أبوابه مجاناً للأطفال حتى عمر 18 عاماً. ويسعى أكبر معرض للفنون الرقمية في منطقة الخليج والمركز الفريد للتعبير الثقافي الرائد، إلى تمكين أجيال المستقبل ورسم ملامح اهتمامهم من خلال توجيه تركيز الأطفال الموهوبين وأصحاب المخيلات الواسعة نحو الفن.

ويمثّل معرض «رايز فايبريشن» الرقمي المميز فرصة لاستكشاف مجموعة من أروع التحف الفنية والتشكيلات الضخمة المستوحاة من الإيقاعات التي تحمل الزوار في رحلة غامرة من الاستكشاف الحسي للوحات الفنية، حيث تتيح لهم التعرف على مكنونات الفنانين جاودي وكاندينسكي وكلي في تجربة استثنائية.

ويتيح «إنفينيتي دي لوميير» تجارب غامرة من التعلم والإلهام، ما يجعله وجهة مثالية للأطفال، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالأعمال الفنية من دون الحاجة لامتلاك معرفة أو خبرة سابقة. ويتوافق عرض الدخول المجاني للأطفال يوم 20 نوفمبر مع موضوع اليوم العالمي للطفل لعام 2022 الذي طرحته اليونيسف بعنوان الشمول لكل طفل، حيث يمكن للأطفال إطلاق العنان لخيالهم من خلال استكشاف اللوحات الفنية الملونة التي تعكس روعة الأعمال الفنية لجاودي وكاندينسكي وكلي بتفاصيلها الأنيقة.

وقالت ماريا ريث، رئيسة تطوير الأعمال: «انطلاقاً من إدراكنا لأهمية توجيه الأطفال نحو الفن لتحفيز تفكيرهم الخيالي وحثهم على الإبداع، نرحب بالأطفال الذين يمثلون أجيال المستقبل ومعاني البراءة والفضول من خلال إتاحة هذه التجربة الفريدة مجاناً لهم، ما يمكنهم من استكشاف أجمل اللوحات الفنية لجاودي وكاندينسكي وكلي».