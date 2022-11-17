«بايبروورلد ميدل إيست» يختتم فعالياته

أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت اليوم فعاليات الدورة 11 من معرض بايبروورلد ميدل إيست والدورة الثانية من معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، بعد النجاح الكبير الذي حققته الفعاليتان على مدار 3 أيام. واستقطب المعرضان في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 316 جهة عارضة من 40 دولة، بزيادة قدرها 68% مقارنة بالعام الماضي.

وحظي المعرضان التجاريان المتخصصان بالقرطاسية والورق والهدايا ومستلزمات المكاتب والألعاب ومنتجات الحياة العصرية في المنطقة بدعم الجهات العارضة والزوار القادمين من أنحاء العالم.

وأوضح مراد ميكيكي، مدير المبيعات الإقليمي في شركة هوا هونج الصينية: «نشارك في المعرض للمرة الأولى لنستعرض ما لدينا من منتجات جديدة تشمل إطارات الصور والمرايا التي نطرح تشكيلات جديدة منها في كتالوجات شهرية.

واشتمل اليوم الثاني على ورشة فنية تحت إشراف شيبا خان التي سلّطت الضوء على أسس الفن، في حين تمحورت جلسة اليوم الأخير حول فنون الخط العربي غير التقليدي مع شازيا جيفري باستخدام الكلمات لإنشاء أنماط وتصميمات من خلال كتابة متكررة بشكلٍ دائري. وصرّحت جيفري:«يتطلّب هذا النوع من الفن قدراً كبيراً من الوقت والدقة في الكتابة، ويجب التركيز على اختيار الكلمة التي نرغب بكتابتها قبل البدء بابتكار العمل وتطوير الأسلوب الفني. ولطالما جمعتني علاقة وثيقة مع الأقلام والأوراق، فأنا شاعرة وكاتبة روائية، ويبعث تدوين كلماتٍ من القرآن الكريم بشكل متكرر الشعور بالسلام في نفسي، ما دفعني إلى إيجاد نهج فني خاص».

كما شهدت ورشات العمل الفنية ندوةً أقامتها مرينماي سي سيباستيان حول فن رسم التمبرا، إلى جانب جلسة للرسم خاصة بالمكفوفين تحت إشراف الفنان أتول باناسيا.

واستضاف المعرضان هذا العام 9 أجنحة وطنية، بما فيها ألمانيا وتركيا والمملكة المتحدة والصين. وأشارت شانتيل دسوزا، إحدى زوار المعرض المهتمة بشراء منتجات المعرضين من المملكة العربية السعودية:«سافرت من المملكة للقاء الشركات العارضة في كلا المعرضين بحثاً عن فرص تجارية محتملة، ورأيت على مدار الأيام الثلاثة الماضية مجموعة رائعة من المنتجات الفريدة وعالية الجودة. وتُعد منطقة الشرق الأوسط سوقاً متنامية تحتضن المعرضين، ليضعا بين أيدي الموردين والموزعين وتجار الجملة التجزئة والزوار الكثير من الفرص المجزية».

وقال سيد علي أكبر، مدير المعرضين:«حصدنا الكثير من ردود الأفعال الإيجابية هذا العام من الجهات العارضة والزوار على حدّ سواء. وأتاحت الزيادة في نسبة الجهات العارضة مزيداً من الخيارات لزوار الفعاليتين تحت سقف واحد، فضلاً عن توفير فرص محادثات أولية لإيجاد عملاء وشركاء محتملين».

وأضاف سيد أكبر:«شهدنا نشاطاً متزايداً في برنامج المعرض هذا العام، وتناول منتدى «ذا هب» بعض المواضيع الهامة التي تركز على مشهد القطاع مستقبلاً مع تطور التقنيات وعودة النشاط التجاري إلى مستويات ما قبل «كوفيد 19». ونتطلع إلى دورة العام المقبل التي نتوقع أن تشهد زيادة في الفعاليات والبرامج الخاصة بالمعرضين».

ومن المقرر تنظيم الدورة المقبلة من المعرضين في مركز دبي التجاري العالمي من 21 إلى 23 نوفمبر 2023.