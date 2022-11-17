حفلات «يا سلام» تقدم ألمع النجوم العالميين

أبوظبي (الاتحاد) تنطلق حفلات يا سلام ما بعد السباق خلال هذا الأسبوع بمشاركة مجموعة مختارة من ألمع نجوم الفن العالميين، بالإضافة إلى نخبة من أفضل المواهب في المنطقة، والذين يقدمون لعشاق الموسيقى في أبوظبي تجارب ترفيهية غير مسبوقة في تاريخ الفعالية التي تقام في عطلات نهاية الأسبوع لسباق الفورمولا 1. وتقام الحفلات الموسيقية بين 17و20 نوفمبر بالتزامن مع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، الذي يقدم على مدى أيامه الأربعة 4 عروض رئيسة، بالإضافة إلى استضافة مجموعة من عروض الأداء التي تحتفي ببرنامج Regional Artist Spotlight من شركة فلاش للترفيه.

فلاش للترفيه

وتبدأ الفعاليات الموسيقية يوم الخميس بحفل مميز للفنان آشر، النجم الأميركي لموسيقى الآر آند بي والحائز جائزة جرامي ثماني مرات، إلى جانب الفنان البريطاني الشهير ديف، المتخصص بموسيقى الراب والحائز مرتين جائزة بريت. ويُحيي ثلاثي الموسيقى الإلكترونية في فرقة سويدش هاوس مافيا الشهيرة عالمياً أمسية يوم الجمعة، بينما يقدم نجم موسيقى الهيب هوب الأميركي كيندريك لامار، الحائز التصنيف البلاتيني عدة مرات وجائزة جرامي 14 مرة، حفل أمسية السبت، وتختتم الفعاليات يوم الأحد بحفل موسيقي لفرقة ديف ليبارد، التي حققت أعلى نسبة مبيعات ودخلت قاعة مشاهير موسيقى الروك. وانطلاقاً من التزامها الراسخ بتطوير قطاع الترفيه في منطقة الشرق الأوسط، تعتزم شركة فلاش للترفيه دعم هذه الحفلات الموسيقية الرئيسة بمشاركات من المواهب الفنية الإقليمية.

وتضم اثنتان من الحفلات الموسيقية فنانين سبقت لهم المشاركة في برنامج Regional Artist Spotlight، وهو مبادرة بدأت في عام 2020 لمنح الموسيقيين من مختلف أنحاء المنطقة منصة لتقديم عروضهم الموسيقية، وتعزيز حضورهم من خلال شراكات البرنامج مع عدد من المنصات الإعلامية الرائدة في المنطقة.

الاتحاد بارك

وتتمثل السمة المميزة لبرنامج Regional Artist Spotlight في قدرة فلاش للترفيه على توفير فرص عروض الأداء إلى جانب نخبة من ألمع الفنانين العالميين. ويستعد اثنان من الفنانين الموهوبين للمشاركة في حفلات «يا سلام» ما بعد السباق خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي وهما، ساندرا ساهي، التي تقدم عرضها الموسيقي في «الاتحاد بارك» قبل انطلاق عرض فرقة سويدش هاوس مافيا في أمسية الجمعة، وكيه سي حماده، الذي يفتتح العرض الرئيس الذي يقدمه كيندريك لامار يوم السبت. وتستعد فرقة ذا بوكتسون الأميركية لموسيقى الروك لتقديم عرضها قبل انطلاق حفل فرقة ديف ليبارد في أمسية يوم السبت.

وقال جون ليكرش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: وعدنا منذ انطلاق حفلات «يا سلام» ما بعد السباق في عام 2009 باستقطاب نخبة من أشهر الفنانين العالميين للمشاركة في الفعاليات. ولم تقتصر إنجازاتنا خلال العام الحالي على الوفاء بهذا الوعد فحسب، وإنما استقطبنا 5 من نجوم الموسيقى العالميين لتقديم عروضهم على مدى 4 أمسيات لتجربة لا تنسى. وأضاف: يسرنا منح عدد من المواهب المشاركة في برنامج Regional Artist Spotlight فرصة تقديم عروضهم وافتتاح هذه الحفلات الرئيسة.

ونلتزم في شركة فلاش للترفيه بتطوير وتسليط الضوء على قطاع الموسيقى وعروض الأداء الحية في منطقة الشرق الأوسط، ومساعدته على مواصلة النمو والازدهار من خلال دعم الفنانين الصاعدين مثل ساندرا ساهي وكيه سي حمادة، واللذين يسعدنا أن نمنحهما الفرصة لتقديم عروضهما الموسيقية على هذه المنصة العالمية.

وفيما يلي لمحة موجزة عن الفنانين الموهوبين من برنامج Regional Artist Spotlight، واللذين يستعدان لتقديم عروضهما خلال هذا الأسبوع في «الاتحاد بارك».

ساندرا ساهي

تستعد المغنية ومؤلفة الأغاني ساندرا ساهي، البالغة من العمر 23 عاماً، لافتتاح حفل سويدش هاوس مافيا يوم الجمعة 18 نوفمبر. وظهر شغف ساهي بالموسيقى في سن مبكرة، وحققت نجاحاً لافتاً على موقع يوتيوب من خلال أداء أغنيات لعدد من أشهر الفنانين، بدءاً من الفنانة بيونسيه وصولاً إلى زارا لارسون، حيث وصل عدد متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مليون متابع. وتنفرد المغنية بأسلوبها المميز والمتنوع، وهي تبرع باستكشاف الأنواع والأنماط الموسيقية الجديدة، ما يتيح لجمهور ياسلام فرصة الاستمتاع بأدائها الفريد يوم الجمعة.

كيه سي حمادة

يعد كيه سي حمادة، الذي وُلد ونشأ في دولة الإمارات، فناناً متخصصاً بموسيقى الهيب هوب يحب استكشاف الأنماط الموسيقية المختلفة، ويتحلى بالجرأة على تقديم الموسيقى الفريدة، ما يتيح للجمهور فرصة التمتع بإحساسه الصادق عندما يفتتح حفلة كيندريك لامار يوم السبت. ويتطلع حمادة، الذي ينحدر من أصول عراقية وإيرانية، لإثارة حماسة الجمهور في الاتحاد بارك بعد يوم حافل بتشويق تصفيات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. وتعد أمسية السبت بمثابة حلم يتحقق بالنسبة إلى كيه سي، والذي صرّح سابقاً بأنه يتمنى المشاركة في إحدى حفلات كيندريك لامار. ويقتصر حضور سلسلة حفلات «يا سلام» ما بعد السباق على حاملي تذاكر سباق الفورمولا 1.

