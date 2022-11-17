«فن أبوظبي» يحتفي بفنون الطهي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «فن أبوظبي» عن استضافة برنامج «كوك بوك»، وهو سلسلة من التجارب الاستثنائية التي تجمع بين الطهي والفنون على هامش فعاليات النسخة ال 14 من المعرض الفني تحت عنوان «فن وطهي»، بمشاركة كوكبة من الطهاة العالميين مثل الشيف إيفان بريم وكاسبر كوردال وماكسوت أسكار وسحر برهام العوضي. وسيتعاون هؤلاء الطهاة مع الفنانين إميكا أوغبو وكايك تيزي وغرِتا ألفارو وهشام برادة، لتقديم برنامج زاخر بالفعاليات يجانس بين تجارب الطهي والممارسات الفنية، ليكون الزوّار على موعد مع رحلة إبداعية فريدة غنية بتفاصيلها، تتخللها أطباق ومأكولات خاصة وسط مجموعة من الأعمال الفنية التي تحمل لمسات تتماشى مع أجواء هذه التجربة الرائعة ضمن مساحة مخصصة في منارة السعديات.

ويُعد «كوك بوك» معرضاً خاصاً ينطلق تحت إشراف الناقد الفني نيكولا بوريو، مؤسس كل من «رادياكنتس» و«مونبلييه كونتمبوريان» ومتحف «قصر طوكيو» في باريس، وأندريا بتريني، الصحفي المتخصص في مجال الطهي، ومؤسس «غليانز!». ويسعى المعرض إلى دراسة أبعاد وتفاصيل العلاقة الممتدة بين عالم الفنون المرئية وفنون الطهي، من خلال استكشاف صدى تأثير أحدهما على الآخر، عبر تجربة غامرة تجمع بين الفنانين المعاصرين وكوكبة من الطهاة المتميزين.

ويستعرض «كوك بوك» الإبداعات التي تثمرها ممارساتهم الإبداعية داخل مساحة مشتركة. وقد انطلقت النسخة الأولى من المعرض عام 2013، وتحديداً في متحف «قصر الفنون الجميلة» في باريس، التي استضافت مجموعة متنوعة من الفنانين التاريخيين والطهاة العصريين. وهذا العام، تنطلق النسخة الثالثة من «كوك بوك» على مدار 7 أيام ضمن فعاليات معرض «فن أبوظبي» في «فن وطهي»، وسيضم مشاريع فنية وعرض أداء مأدبة عشاء من إعداد 3 طهاة تجريبين معروفين عالمياً، بالإضافة إلى حدثين آخرين بحضور عدد من أبرز الطهاة المحليين.

وقالت ديالا نسيبة، مدير «فن أبوظبي»: «يقدم المعرض منصّة ملهمة يعلو فيها الحس الإبداعي وتجسّد أفضل ما جادت به التجارب الفنية، لأننا نطمح دائماً أن نضع زوار أبوظبي أمام مفاهيم متنوعة في عالم الفن والإبداع عبر استضافة هذا المعرض العالمي ببرامجه وفعالياته المختلفة».

وقال نيكولا بوريو وأندريا بتريني: «إن المزج بين الفن والطهي، يضعنا أمام التحديات الرئيسة اليوم، وهنا نتحدث عن قضايا البيئة والتنوع والضرورة الملحّة للابتكار وإيجاد حلول مبدعة».

ويتمتع الطهاة، الذين تم اختيارهم للمشاركة في المعرض، بمعرفة شاملة حول تطورات الفن المعاصر، وهو ما يظهر جلياً في أعمالهم، حيث سيقدمون عرضاً فنياً من الأطباق والمأكولات الشهية ومجموعة من الأعمال التفاعلية. ولن ينحصر هذا العرض على تقديم أطباق مميزة، بل سيمتد ليشمل تجربة غامرة تركز على البيئة وما يرتبط بها من موضوعات أخرى.

واستلهم الطهاة الثلاثة أطباقهم من المكونات والمفاهيم المنتشرة في العاصمة أبوظبي، في محاولة منهم لإلقاء نظرة عن كثب على المشهد الثقافي الفريد والثري في الإمارة والخروج بتصوراتهم الشاعرية وتجاربهم الملهمة عن الإمارة. وسيتم تقديم قائمة أطباق غداء من إعداد الشيف سحر والشيف ماسكوت، تعكس التنوع الثقافي في الإمارة في محاولة لتطوير مفاهيم طهي جديدة داخل معرض فن أبوظبي.

وسيتحول مطعم منارة السعديات لمساحة مخصصة لعرض الأعمال الفنية المصممة بتكليف عدد من الفنانين لإحياء روح الإبداع والفن والثقافة خلال فعاليات «فن وطهي» خلال المعرض.