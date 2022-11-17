عيضة المنهالي وداليا مبارك يحييان حفلاً في عيد الاتحاد
عيضة المنهالي وداليا مبارك يحييان حفلاً في عيد الاتحاد
17 نوفمبر 2022 14:29
أبوظبي (الاتحاد) في إطار الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تنظيم حفل موسيقي مميز يحييه النجم عيضة المنهالي والنجمة داليا مبارك في 2 ديسمبر المقبل. يقام الحفل الساعة 8:30 مساءً في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي.
ويعتبر الحفل أحد الفعاليات الرائعة ضمن أجندة برنامج الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات. وتستمر الاحتفالية الرسمية باليوم الوطني في الفترة من 2 حتى 11 ديسمبر، ليستمتع بها المواطنون والمقيمون والزوار ضمن أجواء رائعة في أرجاء المدينة. وخلال المناسبة تشهد سماء المدينة عروض الألعاب النارية المبهرة، كما تقدم المتاجر ومراكز التسوق تخفيضات مميزة.