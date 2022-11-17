ابتكار غرسة ترسل العلاج الكيميائي مباشرة إلى الأورام
صورة تعبيرية
17 نوفمبر 2022 14:26
طور العلماء غرسة دماغية يمكنها تقديم العلاج الكيميائي مباشرة لأورام الدماغ دون آثار جانبية، في اختراق محتمل، وفقاً لـ RT.
ويواجه العلاج الكيميائي من صعوبة في اختراق الدماغ بسبب نظام الدفاع الطبيعي، المعروف باسم الحاجز الدموي الدماغي.
والآن، طور فريق في جامعة كولومبيا، في مدينة نيويورك، جهازا يمكنه المرور مباشرة من خلال الأدوية الكيماوية ونقلها مباشرة إلى ورم الدماغ.
والعلاج الكيميائي، الذي يستخدم مواد كيميائية قوية لقتل الخلايا سريعة النمو في الجسم، هو الأفضل عندما يتعلق الأمر بعلاج السرطان.
ويحاول الجراحون أيضا إزالة أكبر قدر ممكن من أورام المخ، لكن موقعهم الدقيق يجعل الجراحة معقدة إن لم تكن مستحيلة في معظم الحالات.
وعمل العلماء، الذين نشروا أبحاثهم في مجلة The Lancet Oncology الشهر الماضي، على تطوير جهاز سرطان قابل للزرع منذ سنوات.
وقال الدكتور بروس إن فريقه طور سابقا مضخة يمكن توصيلها بالورم من خلال الجمجمة - من خارج الجسم.
وعمل الفريق على تطوير غرسة بأجزاء داخلية بالكامل لا تحتاج إلى استبدال.
والجهاز الذي تم تطويره حديثا وهو بحجم بطاقة الائتمان يتم وضعه في البطن. ثم يتم توصيله بقسطرة تحت الجلد تربطه مباشرة بأنسجة ورم الدماغ.
ويتم وضع نهاية القسطرة بين الورم والشق الذي يقوم به الجراح للمساعدة في إزالته لاحقا. ثم يقوم ببطء بإيصال الدواء مباشرة إلى الورم.
وأوضح الدكتور بروس: "إذا قمت بضخ الدواء ببطء شديد، حرفيا عدة قطرات في الساعة، فإنه يخترق أنسجة المخ. تركيز الدواء الذي ينتهي به المطاف في الدماغ أكبر 1000 مرة من أي شيء يحتمل أن تحصل عليه عن طريق الحقن الوريدي أو عن طريق الفم".
وتم اختبار الجهاز لأول مرة على الحيوانات، قبل الحصول على الضوء الأخضر للتجارب البشرية.
ثم أجريت الاختبارات على خمسة مرضى للتجربة الأولى، تراوحت أعمار أربعة منهم بين 51 و61 عاما. كان أحدهم يبلغ من العمر 34 عاما. وكان على كل منهم اجتياز اختبار لتحديد أن حالة السرطان لديهم مستقرة.
تم زرع جميع المرضى بالمضخة المملوءة بالتوبوتيكان. وصُمم الدواء لعلاج سرطان عنق الرحم والرئة والمبيض، لكن الدكتور بروس يأمل أن يكون فعالا ضد أورام المخ أيضا.
وأوضح: "يمكن للمضخة أن تبقى في مكانها لفترة طويلة من الزمن، لذلك يمكننا إعطاء جرعات أعلى من العلاج الكيميائي مباشرة إلى الدماغ دون التسبب في الآثار الجانبية، التي نتعرض لها من خلال العلاج الكيميائي عن طريق الفم أو الوريد".
وتلقى كل مريض العلاج لمدة أربعة أسابيع. لمدة يومين، تم وضع 200 ميكرولتر مباشرة على الورم. ثم كانت هناك خمسة أيام بينهما دون دواء. وبعد شهر، تم إزالة الجهاز من المرضى واستخرج الباحثون عينة من أنسجة الورم. ووجدوا أن تكاثر الخلايا السرطانية قد انخفض بشكل كبير في كل مريض.
كما أدى العلاج إلى تشبع الأورام بالأدوية، ما يدل على فعالية العلاج. ولم يعاني المرضى من أي آثار جانبية سلبية كبيرة من المضخة نفسها، ما يمنح الباحثين الأمل في أنها آمنة للاستخدام.