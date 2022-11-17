الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

7 طرق ذهبية لتقوية الذاكرة وتفادي الخرف

صورة تعبيرية
17 نوفمبر 2022 14:22

التمارين الذهنية مفيدة للغاية لاسيما لكبار السن، حيث يصبح العقل أضعف مع تقدم العمر، وهناك بعض الطرق الممتعة للحفاظ على عقلك حاداً وقوياً من خلال ألعاب وأنشطة تحسن الذاكرة.

القراءة
تعود القراءة بالعديد من الفوائد الذهنية في أي عمر، فالعقل يأخذ المعلومات ويضفي عليها الحياة داخل رأسك.

الحرف اليدوية
تتطلب أي حرفة يدوية التنسيق بين اليدين والعينين وحل المشكلات الناشئة مع الوعي الكامل والتمتع بالخيال أيضاً.

ألعاب الذكاء
مثل الشطرنج والضامة، التي تجعل اللاعبين يفكرون بشكل نقدي واستراتيجي، وهو ما يحفز العقل لأنها ليست بالألعاب السهلة. 

حل الألغاز
يساعد في تقليل التوتر وتحفيز القدرات المعرفية، كما تحث المخ على الوعي واليقظة والتفكير النقدي. وفق ما أوضح موقع «Inspire More» .

الألعاب الورقية
من السوليتير وغيرها تقوي الدماغ وتحثه على التفكير الاستراتيجي.

ألعاب الكلمات:
مثل الكلمات المتقاطعة وألغاز الأحرف، والتي تجعل العقل يستعرض المفردات التي يحتفظ بها، بما يحفزه على التفكير النقدي وتحسين الذاكرة.

 نظام غذائي صحي
 الحفاظ على نظام غذائي صحي يمثل إحدى الطرق التي تساعد على مكافحة الإصابة بالخرف، ويتضمن: الأسماك الدهنية مثل السلمون، الأفوكادو، المكسرات التوت.

أخبار ذات صلة
3 علامات تحذيرية عند الاستيقاظ
المصدر: وكالات
كبار السن
الزهايمر
الخرف
الذاكرة
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
بريسيلا سيتيني
دنيا
وفاة أكبر تلميذة في العالم بعد أن ألهمت السينما
اليوم 22:24
زيلينسكي يلتقي أردوغان (أرشيفية)
عربي ودولي
زيلينسكي وأردوغان يبحثان اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 22:01
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات»: طفرة في حركة السفر حتى نهاية ديسمبر
اليوم 21:58
عبدالعزيز الغرير
الاقتصادي
اتحاد مصارف الإمارات يُعزز من قدراته لتطوير القطاع ودعم التنمية المستدامة
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©