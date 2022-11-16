نهيان بن مبارك يُطلق «مغامرات منصور»

أبوظبي (وام)

أطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، سلسلة الأفلام الكرتونية الجديدة والمحسّنة، «مغامرات منصور»، من خلال مقطع فيديو ستتم مشاركته عبر قناة «مبادلة» على وسائل التواصل الاجتماعي، احتفاءً بالذكرى العاشرة لمسلسل «منصور»، والأثر الإيجابي لأفلام الرسوم المتحركة الشعبية على الثقافة الإماراتية والرفاهية والهوية الوطنية، وتزامناً مع اليوم الدولي للتسامح.

3 اتفاقيات

وبهذه المناسبة، أعلنت شركة «بداية للإعلام»، المسؤولة عن مسلسل الرسوم المتحرّكة الذي حقّق ملياري مشاهدة على قناة «يوتيوب»، و3 ملايين مشترك مع 300 مليون ساعة مشاهدة، وأكثر من 25 مليون مشاهد في آخر 90 يوماً، عن توقيع 3 اتفاقيات استراتيجية مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والمؤسسة الاتحادية للشباب و«مبادلة». وستضمن هذه الشراكات الحيوية استمرار التأثير الإيجابي لمسلسل «منصور» على تنمية الوعي الثقافي، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز الشعور بالانتماء بين أبناء الوطن، ودعم قدرات الشباب، بما يتماشى مع مبادئ الـ 50 العشرة لدولة الإمارات. وتهدف الاتفاقية مع المؤسسة الاتحادية للشباب إلى تقديم ورش عمل للشباب الإماراتي، تتيح أمامهم فرصة فريدة لتوجيه إبداعاتهم الداخلية، والاطلاع على إنتاج محتوى إعلامي ذي جودة عالية، تقدمه المواهب العالمية المبدعة لمسلسل «مغامرات منصور» الكرتوني.

توازن سليم

وستقوم هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة برعاية السلسلة الجديدة من البرنامج بابتكار قصص تدعو إلى الحفاظ على توازن سليم بين استخدام التكنولوجيا والتفاعلات الاجتماعية والإنسانية والأنشطة في الهواء الطلق. وتساهم الاتفاقية الموسّعة مع «مبادلة» في تحفيز الوعي الثقافي والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز الشعور بالانتماء بين أبناء الوطن ودعم قدرات الشباب، وفقاً لمبادئ الخمسين في دولة الإمارات.

الهوية الوطنية

وبالاعتماد على النجاحات السابقة للمسلسل الكرتوني، تهدف السلسلة الجديدة إلى تحسين جودة الإنتاج، وزيادة الاهتمام بالثقافة والقيم التي تمثلها دولة الإمارات على الصعيدين المحلي والدولي، ومعالجة القضايا ذات الأهمية العالمية، مثل الذكاء الاصطناعي، ودور التكنولوجيا الحديثة وأساليب الاعتماد عليها، والتغيّر المناخي واستكشاف الفضاء. كما تم استلهام المغامرات أيضاً من مبادرات دولة الإمارات وإنجازاتها المبهرة، والتي تحرص دائماً على غرس مكوّنات الهوية الوطنية والتسامح في صميم مبادئها.