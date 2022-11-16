«مبادلة» و«بداية للإعلام» تطوّران محتوى يعزّز الهوية الوطنية

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، وشركة بداية للإعلام، عن إبرام اتفاقية شراكة لإنشاء وتطوير محتوى إعلامي يعزز الهوية الوطنية ويرتكز على نجاحات المسلسل الكرتوني الإماراتي الشهير «مغامرات منصور». وسيتم العمل على تدشين السلسلة الجديدة اعتباراً من عام 2023.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «يؤكد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الكرتوني الإماراتي منصور، تميز وكفاءة وموهبة أبناء وبنات الإمارات في إنتاج المحتوى الهادف القادر على تعزيز الارتباط بالهوية واللغة العربية، ونرى فيه إنجازاً مهماً في مجال الإنتاج والمحتوى الإعلامي الوطني، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى إنتاج وتطوير محتوى يمثّل قيمنا وثقافتنا، قادر على المنافسة عالمياً وجذب اهتمام ومتابعة مختلف شرائح المجتمع وإلهام الأجيال الناشئة على وجه الخصوص».

وقال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة» «تأتي السلسلة الجديدة لتضيف فصلاً جديداً للنجاحات الكبيرة التي حققها هذا المسلسل الإماراتي، ونتطلع من خلال الشراكة مع المؤسسة الاتحادية للشباب، لتوظيف نجاحات المسلسل وشعبيته الكبيرة، لإلهام الجيل الجديد من المواهب الإبداعية في الإمارات، داعياً إلى تشجيع الشباب على المشاركة في ورش العمل العديدة، لمواصلة مسيرة التميز والإبداع على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

وقال نبيل الجسر، الرئيس التنفيذي لـ «بداية للإعلام»: حقق المسلسل نجاحات كبيرة، وسنعمل من خلال قصصنا والمحتوى الإعلامي الهادف الذي يقدمه المسلسل، على تعزيز القيم الوطنية والثقافة الإماراتية، ونشر الوعي بين الشباب، ونتطلع أن يسهم هذا في إلهام الأجيال الجديدة، وحثهم على التمسك بالتراث الإماراتي الغني، والحفاظ على الثقافة الوطنية الأصيلة.

وقالت فاطمة المرزوقي، مديرة التوطين في «مبادلة»: تحرص الشركة على تعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم الأصيلة، وتعطي أهمية لتعزيز الشراكات مع الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، لتشجيع نمو الأجيال. ونتطلع من خلال هذه الشراكة لإيصال الرسائل الإيجابية عبر توظيف نجاحات شخصية منصور الكرتونية، التي حققت تأثيراً إيجابياً كبيراً على الأطفال، ونتطلع لأن يستمر هذا التأثير في المستقبل.