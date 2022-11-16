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دنيا

إيلون ماسك يبشر بقائد جديد لـ«تويتر»

تعبيرية
16 نوفمبر 2022 23:30

قال إيلون ماسك الأربعاء إنه يتوقع تقليص دوره في إدارة شركة تويتر والعثور في نهاية المطاف على قائد جديد للإمساك بزمام الأمور في شركة التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه يأمل في إتمام عملية إعادة الهيكلة التنظيمية هذا الأسبوع.
وأدلى ماسك بهذه التصريحات على هامش الإدلاء بشهادته في محكمة بولاية ديلاوير للدفاع ضد مزاعم بشأن حزمة مكافآت قيمتها 56 مليار دولار من شركة تسلا بعد تحقيق أهداف أداء سهلة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة يذعن لرغباته.
وأبدى مستثمرون في تسلا عن قلقهم بشكل متزايد بشأن الوقت الذي يخصصه ماسك لعملية إعادة هيكلة موقع تويتر.
وقال ماسك في شهادته "هناك حاجة إلى اتخاذ بعض التدابير في مرحلة ما بعد الاستحواذ لإعادة تنظيم الشركة...ولكن بعد ذلك أتوقع تقليل وقتي في تويتر".
واعترف ماسك أيضا بأن بعض مهندسي تسلا كانوا يقدمون يد العون في تقييم فرق الهندسة في تويتر، لكنه قال إن ذلك كان "على أساس طوعي" وتم "بعد ساعات" العمل في شركة صناعة السيارات الكهربائية.

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المصدر: وكالات
موقع تويتر
تويتر
إيلون ماسك
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