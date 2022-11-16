مهرجان الشيخ زايد.. 4000 فعالية على مدار 120 يوماً

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد، النقاب عن جدول الفعاليات والأنشطة خلال الدورة الجديدة للمهرجان والتي تبدأ في 18 نوفمبر الجاري، وتمتد حتى 18 مارس المقبل 2023، وتقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

ويتضمن مهرجان الشيخ زايد 2022 - 2023 آلاف الفعاليات الترفيهية والتراثية والتثقيفية، حيث يضم أكثر من 27 دولة مشاركة، وأكثر من 60 مطعماً وعروضاً فلكلورية يومية على مدار 120 يوماً، كما يستقطب أكثر من 20 ألف مشارك وعارض من حول العالم، من خلال أكثر من 4000 فعالية ثقافية وترفيهية وتراثية عالمية المستوى، وأكثر من 750 عرضاً جماهيرياً على مدى أيام المهرجان.

تنقسم فعاليات مهرجان الشيخ زايد إلى عروض رئيسة وأخرى مصاحبة للمهرجان، إضافة إلى المسابقات التراثية. وتظهر الفعاليات الرئيسة في مسيرة الاتحاد، احتفالات اليوم الوطني، احتفالات رأس السنة، نافورة الإمارات وعروض الليزر، عروض طائرات الدرونز، عروض الألعاب النارية الأسبوعية، فعاليات منتجع الفرسان الرياضي، الوثبة كاستم شو، وحديقة الأضواء والزهور. أما الفعاليات المصاحبة للمهرجان فتتوزع على فعاليات عروض الموسيقى التراثية العسكرية، مدينة الألعاب الترفيهية، بيت الرعب، مسيرة الحضارات العالمية، عروض مسارح أجنحة الدول المشاركة والعروض الفلكلورية، منطقة الفنون، مسابقات كو كارتينج، مدينة الأطفال، منطقة سيلفي ستريت، كريزي كار، ومتحف الحلويات. وتشمل الفعاليات اليومية عروضاً ترفيهية تفاعلية، عروض أجنحة حضارة الإمارات، ركوب الخيل والهجن، ومسرح الأطفال، ويشتمل المهرجان على أكثر من 15 مسرحاً تعرض فعاليات ثقافية وترفيهية بشكل منتظم.

مجالس أبوظبي

تشارك مجالس أبوظبي في المهرجان عبر جناح خاص يعمل على ترسيخ الهوية الوطنية وتشجيع المشاركة المجتمعية وغرس القيم الاجتماعية والعادات والتقاليد في المجتمع، من خلال مجموعة من الجلسات التوعوية والتثقيفية والفعاليات الاجتماعية الوطنية والمسابقات المتنوعة. وتزامناً مع فعاليات «كأس العالم 2022» - الحدث الرياضي العالمي الذي ينتظره الجميع من أنحاء العالم، سيوفر مهرجان الشيخ زايد العديد من الشاشات المخصصة لعرض المباريات بشكل منتظم بحيث تتوزع الشاشات في مختلف أرجاء المهرجان.

ركن المأكولات

يوفر المهرجان مناطق عدة لمجموعة من المطاعم المنتشرة بداخله والتي تزيد على 60 مطعماً تتوزع على مطاعم وعربات طعام إضافة إلى مطاعم الأجنحة والأكشاك ومطاعم منطقة الفنون التي تقدم تجربة طعام لا تنسى لجميع الزوار على اختلاف أذواقهم من خلال المطابخ المحلية والعالمية.

أجنحة الحضارات

يضم المهرجان أكثر من 27 دولة مشاركة من أنحاء العالم، وتعكس كل منها جوانب مختلفة من ثقافتها كالتراث المعماري والأسواق والمنتجات والأهازيج التقليدية، كما تقدم عروضاً يومية متنوعة للفولكلور العالمي والاستعراضات الشعبية على مختلف مسارح المهرجان التي تتوزع في الأحياء الشعبية العالمية، حيث تنضم إلى المهرجان هذا الموسم أجنحة جديدة تمثل حضارات وثقافات متنوعة.

وضمن مهرجان الشيخ زايد، تتجلى أجنحة حضارة الإمارات، التي تستعرض العادات والتقاليد الأصيلة لشعب الإمارات ودور الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في بناء وتأسيس أمة ووطن وذلك عبر جناح القرية التراثية، الحي الإماراتي، ذاكرة الوطن، جناح الإنسان والإمارات، جناح العادات والتقاليد، جناح الواحة الزراعية، معرض الخيول العربية الأصيلة، معرض الهجن ومعرض السلوقي.

واستكمالاً منها في مسيرة نجاح المهرجان سنوياً وانطلاقاً من التزام كبرى الهيئات والشركات العامة والخاصة بالمسؤولية المجتمعية، تحرص العديد من الجهات على المشاركة في مهرجان الشيخ زايد، حيث تضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين دائرة الثقافة والسياحة ودائرة البلديات النقل وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وشرطة أبوظبي والأرشيف والمكتبة الوطنيّة، وتشتمل قائمة الرعاة على «شركة أبوظبي للإعلام» - الشريك الإعلامي، ومؤسسة دبي للإعلام - الداعم الإعلامي و«برجيل القابضة» - الشريك الصحي.

جو عائلي

يستقبل مهرجان الشيخ زايد الجمهور يومياً من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، من 18 نوفمبر الجاري وحتى 18 مارس 2023، ويعتبر حدثاً ثقافياً جماهيرياً يستقطب سنوياً آلاف العروض المحلية والعالمية والفلكلورية في جو عائلي متميز.

مسابقات تراثية

يمنح المهرجان زواره فرص الفوز بجوائز قيمة، عبر الكثير من المسابقات والسحوبات التراثية مثل سحوبات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية 2022، وجائزة زايد الكبرى للهجن، ومسابقات مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور ومسابقة المأكولات الشعبية.