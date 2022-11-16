«لحظات أبوظبي» تصل إلى العين.. غداً

أبوظبي (الاتحاد)

حققت مبادرة «لحظات أبوظبي» التي نظمتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، نجاحاً باهراً منذ انطلاق أولى فعالياتها يوم الجمعة الماضي في ساحة خليفة بمدينة خليفة، حيث استقطبت الفعالية أكثر من 57 ألف زائر من مختلف فئات المجتمع، استمتعوا بالعديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية المتنوعة التي تناسب أفراد العائلة كافة.

وأعلنت دائرة تنمية المجتمع أن المحطة المقبلة لفعاليات مبادرة «لحظات أبوظبي»، ستكون في حديقة الجاهلي بمدينة العين نهاية الأسبوع الحالي خلال الفترة من 18 وحتى 20 نوفمبر، من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 11:00 ليلاً. وانطلقت «لحظات أبوظبي» مع باقة واسعة من الأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية والمجتمعية، ابتداءً من عروض فرقة العيالة والفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي، إلى جانب أكثر من 60 نشاطاً وفعالية، بينها ورش العمل التعليمية للأطفال، ومحاضرات وجلسات نقاشية مجتمعية، وأنشطة رياضية مجتمعية، وعروض الفقاعات وتشكيل البالونات للأطفال وخفة اليد والاستعراضات المتجولة، وسواها الكثير من الأنشطة المشوقة، فضلاً عن مشاركات مختلفة من جهات حكومية ومن القطاع الخاص والقطاع الثالث، والعديد من الجوائز والهدايا التي توزع للمجتمع يومياً.

قيم التطوع

وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «إن النجاح الكبير الذي حققته الفعالية الأولى من المبادرة المجتمعية (لحظات أبوظبي) في دورتها الثانية والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من مختلف أفراد المجتمع، جسد أهداف المبادرة في تعزيز قيم التلاحم المجتمعي والاندماج بين شرائح المجتمع، وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية، والتطوع عبر سلسلة من الفعاليات المجتمعية المختلفة التي من شأنها أن ترتقي بمستوى المعيشة في الإمارة».

وأضاف: «النجاح لا يتوقف عند هذا الحد، فهذه مجرد البداية، وفي نهاية الأسبوع، ستنطلق ثاني فعاليات (لحظات أبوظبي) إلى حديقة الجاهلي في العين، حيث ندعو أفراد المجتمع في مدينة العين والمناطق المجاورة إلى الانضمام إلينا والمشاركة في لحظات لا تنسى وذكريات سعيدة مع أفراد العائلة»، معرباً عن شكره لمجتمع أبوظبي في دعم المبادرة ولكل من شارك في تنظيمها وإنجاحها، وللجهات الراعية التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح المستحق.

فعاليات

تتضمن المبادرة حزمة من الفعاليات المجتمعية الترفيهية لأفراد العائلة من مختلف الفئات والجنسيات، وسيتم تنفيذها في منطقة أبوظبي، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة، بما فيها حديقة الجاهلي بالعين، ومدينة الظنة في الظفرة، ومنطقة مصفح، وحديقة محمد بن زايد، وحديقة العاصمة في وسط أبوظبي.