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نمور نادرة تجد موطناً في الأرجنتين

نمور نادرة تجد موطناً في الأرجنتين
17 نوفمبر 2022 00:26

بوينس آيرس (رويترز)

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أُطلق سراح شبلين من النمور الأميركية وأمهما في حديقة أرجنتينية أمس الأول، بعد نجاح جهود تربيتهما في الأسر للمساعدة في حماية هذه الفصيلة من خطر الانقراض.
وتعود الأم إمباريتي إلى حديقة إيبيرا الوطنية في مقاطعة كورينتس بشمال شرق الأرجنتين، وهذه المرة مع صغيريها بعد ثمانية أشهر في حديقة الإمبينيترابل الوطنية في تشاكو.
وباعتباره أحد الحيوانات المفترسة الكبيرة، يلعب النمر الأميركي دوراً مهماً في ضمان صحة النظام البيئي الأوسع، لكن الصيد وسوء التغذية وقلة الفرائس جعلت هذه الفصيلة قريبة بشكل خطير من الانقراض.

الأرجنتين
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