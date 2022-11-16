«أمازون» تسرح بعض موظفيها

قالت شركة «أمازون دوت كوم»، اليوم الأربعاء، إنها سرحت بعض الموظفين في مجموعة أجهزتها بينما قال شخص مطلع على الشركة إن عملاق البيع بالتجزئة مازال يستهدف تقليص 10 آلاف وظيفة بعضها في أقسام البيع بالتجزئة والموارد البشرية.

والإعلان هو الأول من نوعه من «أمازون» منذ أن كشفت وسائل الإعلام عن خطط التسريح يوم الاثنين. وينذر الإعلان بتحول كبير في شركة معروفة بإيجاد فرص عمل ويبرز أحدث عمليات الفصل التي أصابت قطاع التكنولوجيا.

وقال ديف ليمب، المدير التنفيذي لشركة أمازون، في تدوينة، إن الشركة قررت دمج فرق في وحدة أجهزتها التي نشرت شعبية المساعد الصوتي الذي يستطيع المستهلكون الطلب من خلاله. وأخطرت الشركة الموظفين الذين فصلتهم أمس الثلاثاء.

وقال ليمب «ما زلنا نواجه بيئة غير عادية وغير مؤكدة في الاقتصاد الكبير. في ضوء ذلك، فقد عملنا خلال الأشهر القليلة الماضية على تحديد الأولويات بشكل أكبر للأمور الأكثر أهمية لعملائنا والشركات».

والخطط ما زالت تتغير، لكنها تستهدف إلغاء نحو عشرة ألاف وظيفة من خلال الخفض في المزيد من الوحدات وهذا الخفض يبلغ نحو ثلاثة بالمئة من القوة العاملة في «أمازون» البالغة 300 ألف موظف تقريباً.