جزيرة ياس تخصص منطقة لمشجعي المونديال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس، عن إطلاق منطقة مخصصة للمشجعين، وتجارب المشاهدة الفريدة، وسلسلة من الحفلات الموسيقية التي تتيح لعشاق كرة القدم متابعة البطولة الأبرز في العالم، والتي تنطلق اعتباراً من 20 نوفمبر الجاري، حيث يتاح للزوار فرصة تشجيع منتخباتهم المفضلة في مجموعة من أهم مواقع جزيرة ياس، بما فيها ياس لينكس أبوظبي الذي يستضيف منطقة المشجعين في أبوظبي، والتي تضم واحدة من أكبر الشاشات الخارجية في أبوظبي، وواجهة ياس باي البحرية وياس مول، وفنادق "دبليو أبوظبي جزيرة ياس" و"وارنر براذرز أبوظبي" و"ياس بلازا".