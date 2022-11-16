الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

جزيرة ياس تخصص منطقة لمشجعي المونديال

جزيرة ياس تخصص منطقة لمشجعي المونديال
16 نوفمبر 2022 19:05

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«حوار أبوظبي للفضاء» ينطلق الشهر المقبل
سيف بن زايد يشهد تخريج 1104 طلاب من «رهان المستقبل»

أعلنت جزيرة ياس، عن إطلاق منطقة مخصصة للمشجعين، وتجارب المشاهدة الفريدة، وسلسلة من الحفلات الموسيقية التي تتيح لعشاق كرة القدم متابعة البطولة الأبرز في العالم، والتي تنطلق اعتباراً من 20 نوفمبر الجاري، حيث يتاح للزوار فرصة تشجيع منتخباتهم المفضلة في مجموعة من أهم مواقع جزيرة ياس، بما فيها ياس لينكس أبوظبي الذي يستضيف منطقة المشجعين في أبوظبي، والتي تضم واحدة من أكبر الشاشات الخارجية في أبوظبي، وواجهة ياس باي البحرية وياس مول، وفنادق "دبليو أبوظبي جزيرة ياس" و"وارنر براذرز أبوظبي" و"ياس بلازا". 

المونديال
مونديال 2022
أبوظبي
جزيرة ياس
كأس العالم
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
الإمارات
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
18 نوفمبر 2022
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة دعم السودان لتحقيق سلام وأمن مستدام
18 نوفمبر 2022
سارة الأميري وعمران شرف خلال المؤتمر الصحفي (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
«حوار أبوظبي للفضاء» ينطلق الشهر المقبل
18 نوفمبر 2022
السلطان هيثم بن طارق
عربي ودولي
السلطان هيثم بن طارق.. مسيرة إنجازات لا تتوقف
18 نوفمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©