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حمد وعبير وأروى يغنون في قلعة الجاهلي

حمد وعبير وأروى يغنون في قلعة الجاهلي
16 نوفمبر 2022 19:04

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2022، المستمر حتى 20 من الشهر الجاري، وبرعاية دائرة الثقافة والسياحة، احتضنت قلعة الجاهلي الأثرية، حفلاً فنياً ضخماً بعنوان «نغني للأصالة»، شارك فيه الفنانون حمد العامري وعبير نعمة وأروى السعودية.
بدأت أولى فقرات الحفل مع عبير نعمة التي أدت مجموعة متنوعة من أغنياتها الشهيرة، بالإضافة إلى مختارات من أغنيات طربية، تستند إلى قصائد باللغة العربية الفصحى.
واختارت أروى باقة من أجمل أغنياتها الفريدة التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير. وفي ختام الحفل نقل حمد العامري الجمهور إلى أجواء الأغنية الإماراتية الأصيلة، ناثراً بصوته أجواء من الفرح ضمن ليلة مميزة لن ينساها جمهور مدينة العين.
ووجّه حمد العامري رسالة شكر إلى «الثقافة والسياحة» لاهتمامها باللغة العربية ودعم الكتاب وتحفيز الجمهور على القراءة بأساليب راقية ومعاصرة.
وقالت أروى: «إنه لفخر كبير لي أن أقف على مسرح تاريخي وأقدم أغنيات الزمن الجميل في (دار الزين)، وأتمنى أن يتكرر هذا النوع من الحفلات».
وقال راشد السعيد، منظم الحفل: «اخترنا توليفة من الفنانين، جمعت أصواتاً متميزة وقادرة على أداء اللغة العربية الفصحى والعامية بشكل مميز».

حمد العامري
العين
مهرجان العين
الإمارات
العين للكتاب
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