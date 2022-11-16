حفلة لـ «ويجز» ضمن «دبي للرياضات الرقمية»

دبي (الاتحاد) تستضيف الدورة الأولى من مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022، الحفل الموسيقي للفنان المصري الشهير «ويجز» يوم السبت 19 نوفمبر، الساعة 6:00 مساءً في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.
وسيكون الجمهور على موعد مع حفلة الفنان ويجز، مغني الراب المصري، الذي ولد في الإسكندرية في 12 سبتمبر عام 1998. وهو يقدم عروض موسيقى التراب منذ عام 2017، حيث حقق أكثر من 297 مليون مشاهدة على يوتيوب.
وسطع نجم ويجز وهو في سن الـ 19 عاماً، حيث اشتهر بمزج موسيقى التراب والمامبل الراب والإلكترو شعبي، وسرعان ما استقطب المعجبين من أنحاء العالم العربي.ويجمع مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع مشاهير الرياضات الرقمية، وأبرز المهتمين في مجال الرياضات الإلكترونية، وعشاق ثقافة البوب من أنحاء العالم. وانطلقت فعاليات المهرجان في 9 نوفمبر ويختتم في 20 نوفمبر، ويضم مجموعة مميزة من الفعاليات الحية والحفلات الموسيقية وأنشطة ثقافة البوب.