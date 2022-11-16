أقدم سيارات فيراري تزور أبوظبي لأول مرة في المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

من العاصمة أبوظبي، ولأول مرة في الشرق الأوسط بالتزامن مع فعاليات الفورمولا 1، تقدم فيراري عرضها المرتقب لسيارة 125 إس، أول سيارة تحمل علامة فيراري المرموقة في التاريخ، خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة. ويحظى عشاق سيارات فيراري بفرصة مشاهدة السيارة التاريخية من إنتاج عام 1947 خلال كازا فيراري، فعالية أسلوب الحياة المميزة التي يقيمها الصانع الإيطالي في ملعب ياس لينكس للجولف بأبوظبي بين 18 و20 نوفمبر الجاري. ويأتي هذا العرض الأول خلال عام الاحتفال بالذكرى 75 لإطلاق العلامة.

طموحات إنزو

وتشتهر فيراري 125 إس بكونها السيارة التي حققت الانتصار الأول في مسيرة فيراري الناجحة عام 1947، والتي شهدت تحقيق العلامة لأكبر عدد من الانتصارات في تاريخ سباقات الفورمولا 1. وصُنعت السيارة تلبيةً لطموحات إنزو فيراري، مؤسس علامة فيراري، في تحقيق مسيرة رياضية ناجحة، حيث استقدم المصمم الإيطالي الشهير حينها جيواكينو كولومبو لتصميم سيارة مبتكرة لا مثيل لها.



الرقم 125

وركّزت رؤية إنزو في تصميم السيارة على المحرك، الجزء الأساسي في السيارة، حيث زوّد 125 إس بمحرك مكون من 12 أسطوانة يقدّم الاستطاعة والأداء المطلوبين لتحقيق النجاح والتميز. وانعكس ذلك على اسم السيارة، حيث يشير الرقم 125 إلى مقدار الإزاحة الفردية لكل من الأسطوانات الـ12 بما يجعل الإزاحة الكلية للمحرك 1500 سم مكعب. في حين يشير حرف إس إلى فئة السيارة الرياضية، والتي أحرزت أول انتصاراتها الـ 6 لعام 1947 في جائزة روما الكبرى، السباق المكوّن من 40 لفة والذي أقيم في 20 مايو من ذلك العام، حيث كان الفوز من نصيب فرانكو كورتيزي أول أبطال السباق في تاريخ فيراري.

وتُعرض سيارة 125 إس إلى جانب مجموعة مميزة من سيارات فيراري التاريخية، خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة، في فعالية كازا فيراري التي تقام بالتزامن مع مجريات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي. وتضم المجموعة مختلف السيارات التي تمثل تاريخ فيراري، بدءاً من سيارة 125 إس الأولى، وصولاً إلى الطرازين الأحدث 295 جي تي بي وجي تي إس. وتقام فعالية كازا فيراري للعام الثالث في الشرق الأوسط، وتجمع عملاء فيراري من مختلف أنحاء المنطقة لمشاركة شغفهم بسيارات فيراري في تجربة مميزة تمثل التاريخ وأسلوب الحياة الإيطالي.

وتنتقل السيارة بعد اختتام فعاليات كازا فيراري إلى عالم فيراري الشهير في جزيرة ياس بأبوظبي من 21 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، لتمنح سكان الإمارات وزوارها فرصة مشاهدة تاريخ فيراري الغني والحافل بالانتصارات.