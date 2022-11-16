ماسك لموظفي «تويتر»: الالتزام أو مكافأة نهاية الخدمة
ماسك لموظفي «تويتر»: الالتزام أو مكافأة نهاية الخدمة
16 نوفمبر 2022 16:01
قال الملياردير إيلون ماسك لموظفي شركة منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه يجب عليهم إما أن يلتزموا بنظام العمل «الصارم» الجديد في الشركة أو يغادروها، وفقاً لرسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين صباح اليوم الأربعاء.
وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم أنه طلب من موظفي «تويتر» النقر على رابط يؤكد التزامهم بنظام «تويتر» الجديد.
وأضافت أن أي شخص لم يفعل ذلك، بحلول الخامسة مساء غد الخميس، سيحصل على مكافأة نهاية الخدمة لمدة ثلاثة أشهر.
ومن جهة أخرى، يصعد ماسك حملة «التطهير» ضد مهندسي تويتر، الذين ينتقدونه.
وكان ماسك قد اشترى شركة «تويتر» بقيمة نحو 44 مليار دولار. وبالإضافة إلى ماله الخاص، حصل ماسك على 13 مليار دولار في صورة قروض لتمويل صفقة «تويتر».
وطبقاً لتقارير إعلامية، فإن الخدمات الخاصة بتلك القروض ستكلف «تويتر» وماسك حوالي مليار دولار سنوياً.