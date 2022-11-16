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تعرف على عالم البحار المصري الذي احتفى به محرك جوجل؟

تعرف على عالم البحار المصري الذي احتفى به محرك جوجل؟
16 نوفمبر 2022 14:28

احتفى محرك جوجل بذكرى ميلاد عالم محيطات مصري قدم برنامج "عالم البحار" على التلفزيون المصري لأكثر من 18 عاما. 

واحتفى محرك جوجل بالعالم المصري، حامد عبدالفتاح جوهر، تقديرا لجهوده في نشر المعلومات المتنوعة وإتمام مهمته التثقيفية بما يتعلق بالمسطحات المائية ودور الإنسان نحوها، ويعتبر هذا العام ذكرى الميلاد الـ115 للعالم المصري الراحل.

وحامد عبدالفتاح جوهر من مواليد عام 1907 ورحل عن عالمنا في 17 يونيو 1992، أي عاش 85 عامًا مكرسًا حياته في مهمته التوعوية والثقافية. حصل على التعليم الابتدائي في مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية، والتحق بالمدرسة الثانوية الملكية التي تبدل اسمها فيما بعد إلى الخديوي إسماعيل، كما حصل على شهادة البكالوريا سنة 1925 وهو العام الذي تأسست به الجامعة المصرية.

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وحينما حان الوقت للالتحاق بالجامعة قرر دراسة الطب، لكن سرعان ما اختار الإتجاه نحو الدراسة بكلية العلوم. حصل على بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف الأولى، فعين معيدا في قسم علوم الحيوان بالكلية، وبعد عامين من تخرجه، أي في عام 1931، تقدم بأول رسالة للحصول على درجة الماجستير، وكان موضوعها "التشريح الدقيق وهستولوجيا الغدد الصماء في الأرنب".

يستكمل عالم البحار حامد جوهر، كما طالما كان يطلق عليه، المسار الأكاديمي بإنضمامه إلى محطة الأحياء البحرية بالغردقة، وتابع البحث العلمي فيما يخص كائنات البحر الأحمر حتى حصل على درجة الدكتوراه في العلوم في هذا الفرع من المعرفة، ليستعد من بعدها لمحطات وإنجازات حياتية أكثر تعمقًا في المجال الذي قدم حياته في التعرف عليه ودراسته.

المصدر: وكالات
مصر
جوجل
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