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بالصور.. أقوى صاروخ في العالم يقلع إلى القمر

أعضاء من وسائل الإعلام بجانب منصة صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) التابع لناسا في فلوريدا
16 نوفمبر 2022 11:18

أقلع أقوى صاروخ في العالم، "اس ال اس"، اليوم الأربعاء للمرة الأولى من فلوريدا، في بداية مهمة "أرتيميس" للعودة الأميركية إلى القمر، على ما أفادت وكالة فرانس برس في المكان.

  • بالصور.. أقوى صاروخ في العالم يقلع إلى القمر


وفي هذه الرحلة التجريبية التي تنطلق بعد نصف قرن من آخر رحلة أميركية إلى القمر ضمن برنامج "أبولو"، لن تهبط الكبسولة أوريون غير المأهولة على القمر، بل ستقترب منه عند مسافة تصل إلى 64 ألف كيلومتر، في رقم قياسي لمركبة قابلة للسكن.

 

وتهدف مهمة "أرتيميس 1" التي يُتوقع أن تستمر 25 يوماً ونيّف، إلى التحقق من أن هذه المركبة الجديدة آمنة لنقل طواقم مستقبلية إلى القمر في السنوات المقبلة.

وانطلق صاروخ "نظام الإطلاق الفضائي" التابع لناسا، حاملا مركبة الفضاء "أوريون" غير المأهولة، من مركز فضاء "كينيدي"، في فلوريدا، في الساعة الواحدة و47 دقيقة صباحا(0647 بتوقيت جرينتش)، بعد تأجيلات بسبب مشكلات فنية وسوء الأحوال الجوية.

وكتبت ناسا في تغريدة لها على موقع (تويتر) "إننا ننطلق. أرتيمس1، تبدأ فصلا جديدا في استكشاف البشر للقمر".
  

 

 

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المصدر: آ ف ب
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ناسا
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