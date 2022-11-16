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علامات تدل على تلف بطارية هاتفك

علامات تدل على تلف بطارية هاتفك
16 نوفمبر 2022 08:57

وصف الأخصائي الروسي في تكنولوجيا المعلومات يفغيني تشيرتوك التفريغ السريع لبطارية الهاتف الذكي بأنه علامة على تآكلها، وفقاً لـ RT.

وقال يفغيني تشرتوك، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مجموعة الشركات الروسية  Reksoft في مقابلة مع وكالة Prime الروسية إن هناك العديد من العلامات على تدهور بطارية الهاتف الذكي التي توضّح مدى سوء الوضع.

وحسب الأخصائي الروسي فإن التفريغ السريع وارتفاع درجة حرارة الجهاز أثناء التفريغ والشحن والتلف الميكانيكي وتشوّه جسم الهاتف يشير إلى الانتهاء الوشيك لعمر البطارية. وغالبا ما، تحدث مثل هذه المشكلات بعد تعرض الهاتف لأشعة الشمس المباشرة أو للرطوبة العالية.

وأشار تشرتوك إلى أن البطارية تُظهر علامات التآكل عند تفريغ بطارية الهاتف خلال الليل فوق المعدل الطبيعي (2 -5%) وعندما يكون من المستحيل شحن الهاتف بنسبة 100%.

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المصدر: وكالات
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