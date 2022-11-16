ماسك يؤجل تفعيل نموذج التحقق الجديد على "تويتر"

سيمر أسبوعان آخران قبل أن تعيد منصة التواصل الاجتماعي تويتر تنشيط خيار الاشتراك في خاصية التحقق بموجب العلامة الزرقاء، بعد أن قامت الشركة للتو بتجديد النظام بعد الاستحواذ من قبل ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك.
وفي السابق، كان يُطلب من المشاهير والسياسيين والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة تقديم دليل على الهوية قبل تلقي شارة التحقق الزرقاء على تويتر. وبموجب النموذج الجديد، سيتم منح جميع العملاء الذين يشتركون مقابل 8 دولارات شهريا حسابات تم التحقق منها.
ومع ذلك، أدى إدخال نموذج الاشتراك الأسبوع الماضي إلى ارتفاع في حسابات المشاهير والشركات المزيفة، بما في ذلك لنجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس ونينتندو، مما أجبر تويتر على تعليقه بسرعة مرة أخرى بعد بضعة أيام.
وقال ماسك إن المصادقة من خلال خدمات الدفع ومنصات التطبيقات الخاصة بـ "آبل" و"جوجل" كانت كافية ، بحيث يمكن لتويتر الاستغناء عن التحقق من الهوية بنفسه.
كما هدد ماسك باتخاذ إجراءات صارمة ضد الحسابات المزيفة والساخرة، قائلاً إن أي شخص يدير ملفا شخصيا باسم شخص آخر ولا يضع علامة عليه على أنه محاكاة ساخرة يجب حظره دون سابق إنذار.
وأكمل ماسك استحواذه على المنصة في صفقة بقيمة 44 مليار دولار الأسبوع الماضي، مما أدى على الفور إلى خفض القوى العاملة وتنفيذ رسوم الاشتراك الشهري للمستخدمين الذين سيتم التحقق منهم على المنصة.