احذر.. هذا الأمر يعرضك لخطر الإصابة بمرض السكري

حذرت دراسة جديدة من أن التعرض لضوء اصطناعي في الهواء الطلق ليلاً يرتبط بضعف التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم وبالتالي زيادة خطر الإصابة بمرض السكري. الدراسة، المنشورة في مجلة Diabetologia، أنجزت من قبل الدكتور يو شو وزملاؤه في معهد شنغهاي للغدد الصماء والأمراض الأيضية في مستشفى رويجين التابع لكلية الطب في جامعة شنغهاي جياوتونغ في الصين. يعد التعرض لشبكات الضوء المحلية الاصطناعية عامل خطر بيئي واسع الانتشار في المجتمعات الحديثة. زادت كثافة التلوث الضوئي في المناطق الحضرية لدرجة أنه لا يؤثر فقط على سكان المدن الكبرى، ولكن أيضاً في المناطق البعيدة مثل الضواحي وحدائق الغابات التي قد تبعد مئات الكيلومترات عن مصدر الضوء. لاحظ مؤلفو الدراسة أنه "على الرغم من تعرض أكثر من 80٪ من سكان العالم للتلوث الضوئي ليلاً، إلا أن هذه المشكلة قد حظيت باهتمام محدود من قبل العلماء حتى السنوات الأخيرة". أدت دورة الأرض ليلا ونهارا على مدار 24 ساعة إلى امتلاك معظم الكائنات الحية، بما في ذلك الثدييات، نظام توقيت داخلي (24 ساعة تقريبًا) يتكيف مع التسلسل الطبيعي للضوء والفترات المظلمة. وقد وجد أن التلوث الضوئي يغير إيقاع الساعة البيولوجية للحشرات والطيور والحيوانات الأخرى، مما يؤدي إلى الموت المبكر وفقدان التنوع البيولوجي. كما يعتقد أن الضوء الاصطناعي سبب محتمل لخلل التمثيل الغذائي من خلال تغيير توقيت تناول الطعام. فقد طورت الفئران، التي تعرضت لضوء اصطناعي، عدم تحمل الجلوكوز، مما أدى إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم والأنسولين. وجدت دراسة أخرى أن الفئران، التي تعرضت لضوء أبيض ليلي خافت مع الحد الأدنى من السطوع لمدة 4 أسابيع، زادت من كتلة الجسم وقللت من تحمل الجلوكوز مقارنة بالحيوانات التي كانت بيئتها مظلمة تمامًا في الليل، على الرغم من استهلاكها للطاقة ونفقاتها المتكافئة تقريبًا. كما عثر على ارتباطات بين شبكات الضوء المحلية الاصطناعية والمشاكل الصحية لدى البشر. وجدت دراسة أجريت على عمال النوبات الليلية أن أولئك الذين تعرضوا لضوء اصطناعي أكثر سطوعًا كانوا أكثر عرضة لاضطراب النظم، فضلاً عن زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. وجدت أبحاث أخرى أن التعرض العالي للضوء الاصطناعي ليلا كان مرتبطًا بزيادة بنسبة 13٪ و22٪ في احتمال زيادة الوزن والسمنة، على التوالي. في حين أبلغ عن ارتباط التعرض لضوء اصطناعي في غرفة النوم بتطور مرض السكري لدى كبار السن. كما كشف عن التأثير المحتمل للشبكة المحلية الاصطناعية في الهواء الطلق من خلال دراسة في جنوب الهند استخدمت صور الأقمار الصناعية لرسم خريطة للتلوث الضوئي، وقارنت ذلك بالبيانات المتعلقة بعلامات الصحة العامة بين البالغين في جميع أنحاء المنطقة. مع زيادة كثافة الشبكة المحلية الاصطناعية، كانت هناك ارتفاعات مقابلة لها في متوسط مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم الانقباضي ومستويات الكوليسترول "الضار" (LDL) في السكان المعرضين. وقد أدى التوسع الحضري إلى زيادة كبيرة في الإضاءة الحضرية وعدد الأشخاص المعرضين لها. فالأشخاص الذين يعيشون في المدن معرضون للتحول بعيدًا عن دورة الليل والنهار الطبيعية على مدار 24 ساعة وغالبًا ما يبقون في الخارج لوقت متأخر ويتعرضون للشبكة المحلية الاصطناعية. استخدمت الدراسة الصينية الجديدة بيانات من دراسة مراقبة الأمراض غير السارية. واعتمدت على عينة تمثيلية من عامة السكان في الصين مأخوذة في عام 2010 عبر 162 موقعًا في جميع أنحاء البلاد. شارك ما مجموعه 98658 بالغًا في الدراسة، خضعوا لمقابلات لجمع المعلومات الديموغرافية والطبية ودخل الأسرة ونمط الحياة والتعليم والتاريخ العائلي. كان متوسط عمر المشاركين 42.7 عاما وحوالي النصف من النساء. قيس وزن الجسم وطول المشاركين لحساب مؤشر كتلة الجسم، وأخذت عينات من الدم للحصول على مستويات كل من الصيام وجلوكوز الدم بعد الأكل، بالإضافة إلى الهيموجلوبين السكري (HbA1c). تم تعيين المشاركين في كل موقع دراسة على مستوى متوسط التعرض للشبكة المحلية الخارجية الاصطناعية لهذا الموقع باستخدام بيانات الصور ذات الإضاءة المنخفضة ليلا لسطح الأرض من برنامج الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية للدفاع الأميركي. رتبت مستويات التعرض من الأدنى إلى الأعلى وتم تجميعها في خمسة أخماس تمثل خمس مجموعات من الأعلى إلى الأدنى، مع كثافة الضوء المتوسطة في الخُمس الأعلى 69 مرة أكبر من الأدنى. وجدت الدراسة أن الخُمس الأعلى من التعرض للشبكة المحلية كان مرتبطًا بزيادة نسبية قدرها 28٪ في انتشار مرض السكري عنها في المناطق الأدنى. ارتبط التعرض المزمن للشبكة المحلية الخارجية بزيادة مستويات السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين وانتشار مرض السكري. في المتوسط، مقابل كل 42 شخصًا يعيشون في مناطق تقع في الخُمس الأعلى من التعرض للشبكة المحلية، هناك حالة أخرى من مرض السكري لم تكن لتحدث لو كان هؤلاء الأفراد يعيشون في مناطق في الخُمس الأدنى. في حين أن الارتباط بين التعرض للشبكة المحلية ومرض السكري قد لا يكون قويًا كما هو الحال مع عوامل الخطر المعروفة، فإن الانتشار الواسع للضوء الاصطناعي في الهواء الطلق يعني أن نطاق تعرض السكان واسع. قدر الباحثون أن أكثر من 9 ملايين حالة إصابة بالسكري لدى البالغين الصينيين، الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، يمكن أن تُعزى إلى التعرض لشبكات الضوء المحلية في الهواء الطلق. من المتوقع أن يزداد هذا الرقم مع تسارع التحضر والعدد المتزايد للأشخاص الذين يهاجرون من الريف إلى المدن. تتضح الطبيعة العالمية لهذه المشكلة وحجمها من خلال حقيقة أن ما يقدر بنحو 83٪ من سكان العالم وأكثر من 99٪ من سكان الولايات المتحدة وأوروبا يعيشون تحت سماء ملوثة بالضوء. تساهم هذه النتائج في مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن التعرض لشبكات الضوء الاصطناعي ضار بالصحة وتثبت أنها قد تكون عامل خطر جديد محتمل لمرض السكري.