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الفئران تتفاعل على الموسيقى

الفئران تتفاعل على الموسيقى
16 نوفمبر 2022 01:35

طوكيو (أ ف ب) 

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توصلت دراسة يابانية إلى أنّ البشر ليسوا الوحيدين الذين يتفاعلون على النغمات الموسيقية، بل الفئران تتمتع بالميزة نفسها، ولكن تمايلها يكون أقل وضوحاً.
وأظهرت الفئران التي لم تتعرض سابقاً إلى الموسيقى قدرة فطرية على إطلاق حركات متزامنة مع أغانٍ تشمل بين 120 و140 دقة إيقاعية في الدقيقة، وهي وتيرة الإيقاع نفسها التي يتفاعل عليها البشر عموماً، بحسب باحثين من جامعة طوكيو. وأشار العالم هيروكازو تاكاهاشي المُشارك في الدراسة التي نشرتها مجلة «ساينس أدفانسس»، إلى أنّ «أدمغة الفئران تشكلت بطريقة تستجيب فيها بصورة جيدة للموسيقى حتى لو أنّ أجسامها لا تتحرك كثيراً».

الموسيقى
الفئران
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