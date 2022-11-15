انتهاك السرية يكلف «غوغل» 392 مليون دولار

سان فرانسيس (أ ف ب)

توصلت شركة «غوغل» إلى تسوية مع 40 ولاية أميركية، وافقت بموجبها على دفع 391,5 مليون دولار لإنهاء تحقيقات تتمحور على الطريقة التي تجمع من خلالها بيانات المستخدمين الشخصية.

وأشار بيان أصدره مدعي عام نيوجيرسي، إلى أنّ ما جرى التوصّل له يشكّل أهم تسوية يتمّ إبرامها على الإطلاق مع ولايات عدة في شأن حماية المعلومات الشخصية في الولايات المتحدة. وتؤكد الولايات التي قادت التحقيق أنّ «غوغل» كانت تنتهك حق المستخدمين في السرية من خلال جمع بيانات مرتبطة بتحديد المواقع الجغرافية من دون الحصول على إذنهم، وذلك لأهداف مرتبطة بالإعلانات.