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السماح للنائبات الإيطاليات بإرضاع أطفالهن في البرلمان

ليتشا رونزولي تحضر معها طفلتها إلى البرلمان الأوروبي (أرشيفية)
15 نوفمبر 2022 23:15

قررت لجنة في البرلمان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، السماح للنائبات مستقبلاً باصطحاب أطفالهن إلى مجلس النواب في العاصمة روما وإرضاعهم هناك.

وستعدل قاعدة لا تسمح بحضور أحد سوى النواب في المجلس خلال الجلسات وعمليات التصويت للسماح بحضور الرضع مع أمهاتهم.

وستخصص منطقة صغيرة منفصلة في الصف الأخير للأمهات لإرضاع أطفالهن في مجلس النواب بالبرلمان.

ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن جيلدا سبورتيلو، النائبة عن حزب حركة "خمس نجوم"، التي قدمت الاقتراح، قولها إنها تأمل أن تدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ خلال العام الجاري.

وكتبت ليتشا رونزولي، زعيمة حزب "فورتسا إيتاليا" المحافظ في مجلس الشيوخ عبر موقع تويتر: "أخيراً!".

كانت رونزولي قد تسببت في ضجة في البرلمان الأوروبي عندما اصطحبت ابنتها فيتوريا إلى المجلس.

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المصدر: د ب أ
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