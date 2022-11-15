مهرجان الشيخ زايد في عيون «كبار المواطنين»

هناء الحمادي (أبوظبي)

مع انطلاق مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، خلال الفترة من 18 نوفمبر الجاري ولغاية نهاية مارس 2023، تحت شعار «الإمارات ملتقى الحضارات»، يكون الزوار على موعد مع التشويق والمتعة، خاصة أن المهرجان أصبح حدثاً تراثياً وثقافياً مهماً على خريطة المهرجانات العالمية، ومناسبة متفردة في المنطقة تستقطب آلاف الزوار من الإمارات والدول الخليجية والعربية والعالمية ممن ينتظرونه عاماً بعد عام.

في منطقة الوثبة يسترجع الكثير من «كبار المواطنين» تفاصيل الماضي، وما رواه الأجداد حول بيوت الشَّعر، والنخيل بتجدده المعهود، وعن رجال زمن «لوّل» الذين اجتهدوا في البحث عن الرزق في البر والبحر وكل مناحي الحياة، والنساء اللواتي حققن معادلة الاكتفاء الذاتي، حيث صنعن من خوص النخيل كل مدهش على مر الزمن، وفي ظل هذه الحفاوة التراثية يشارك الموروث الشعبي الإماراتي الموروثات العالمية، وهو ما يبرز صورة متأنقة لرحلة العمل مع الطبيعة، وكيف أن الأيدي الماهرة غزلت من نسيج الماضي حرفاً تبهر الحضور من كل حدب وصوب.

ويسترجع الستيني عبيد المسماري (متقاعد) ذكرياته مع قصة هذا المكان، والذي تختلف فعالياته عاماً بعد آخر، فهذا المهرجان اكتسب سمعة محلية ودولية بفضل الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود والرعاية الكريمة التي يحظى بها من القيادة الرشيدة، وما وصل إليه من مستوى مرموق على صعيد الفعاليات والمشاركات كوجهة سياحية وضعت الطابع التراثي في قالب عالمي، يجذب السياح والمهتمين بالتراث والأصالة والعراقة، ليشهدوا تجسيداً حياً لتاريخ الشعوب في منطقة تعبق بروح الماضي.

عروض مبهرة

إسماعيل حسن، أحد كبار المواطنين الذي اعتاد في كل عام أن يكرر زيارته للمهرجان، أحياناً بصحبة الأهل، وأحيانا أخرى مع أصدقائه، أوضح أن المهرجان منذ انطلاقته ألقى الضوء على جوانب متعددة من الثقافة الإماراتية، بالإضافة إلى استعراض الموروث المحلي، إلى جانب العروض المبهرة لمختلف الفرق الموسيقية. وتتضمن الفعاليات أنشطة ترفيهية للأطفال، بهدف تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم، مع توفير الكثير من المطاعم المحلية والعالمية، كما شهدت «حديقة الزهور» توافداً واسعاً ومشاهد آسرة تبث البهجة في النفوس وتنثر أريجاً فواحاً، وتزين مساحات هذا الحدث الدولي الثقافي والاجتماعي وسط حضور جماهيري عريض.

عروض فلكورية

وتتوقف الستينية عايشة المنهالي كثيراً أمام سوق الوثبة والحرف التراثية التي تستقطب الكثير من الجنسيات، للاستمتاع بمشاهدة تلك الحرف التقليدية في عرض حي، والتقاط الصور التذكارية لتوثيق تفاصيل المكان، مبينة أن المهرجان يضم باقة واسعة من الفعاليات والعروض الفلكلورية والثقافية والتعليمية والتراثية الكبرى، التي تناسب كل أفراد العائلة، كما يضم حياً شعبياً، ومسارح وورش عمل للأطفال تُشجعهم على تنمية مهاراتهم.

وأوضحت أن المهرجان يبرز ثقافات وموروثات شعبية متعددة لشعوب عربية عدة، حيث يتضمن الكثير من الأسواق الشعبية والحرف القديمة والصناعات التقليدية التي تعكس أساليب العيش والحياة قديماً.

مدرسة التراث

وبينت الخمسينية روضة الرميثي أنها تنتظر المهرجان بفارغ الصبر، فهو يمنح الزوار فرصة للتفاعل مع طيف من الفعاليات التي تعبر عن العادات والتقاليد الإماراتية الأصلية والمكونات الحضارية والإنسانية والثقافية والفكرية والتراثية للدول المشاركة، وتعكس جوانب متعددة من حضارة دولة الإمارات، التي تعمل على التعريف بالبيئة الإماراتية، لاسيما أنها تعد تقليداً سنوياً يتيح لمحبي الموروث الشعبي العيش في بيئات الماضي بصورة تفاعلية فيها الكثير من الإمتاع بعيداً عن الأسلوب النظري.

وأشارت الرميثي إلى أن تعلم الموروث يجذب الزوار للتعرف على الحرف التقليدية وأسرارها، التي ما زال الكثير من حارسات التراث يبدعن فيها بكل حرفية وإتقان وصبر، للإبقاء على مهن الماضي، ومن ثَم محاولة تقليدهن في إطار تفاعلي ترفيهي يضفي البهجة والسعادة على الكبار والصغار من أبناء الوطن والمقيمين والزوار. كما تعرض الأسواق الشعبية لكل الدول المشاركة في المهرجان منتوجاتها المتنوعة، لكن يبقى «سوق الوثبة» المفضل للجميع، حيث تتعدد المنتوجات الإماراتية التي تم صنعها بكل حرفية وحب، خاصة البراقع والملابس التقليدية وأدوات المنازل القديمة، مبينة أن مهرجان زايد التراثي بمثابة مدرسة في تعليم التراث، من خلال المشاهدة الحية التي تجذب الزوار.

إرث الآباء

مريم المشغوني، أكدت أن مهرجان الشيخ زايد يعتبر كنزاً كبيراً لأبنائنا في الوقت الحالي، حيث يعرفهم كيف كان أجدادنا يعيشون في الماضي، ويمارسون حرفاً شاقة أعانتهم على الحياة، مثل الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، وصيد السمك وتمليحه للحفاظ عليه لفترة طويلة، والصيد بالصقور وأدوات الصقارين، وكيفية التحكم في الصقور وتدريبها، مشيدة بهذه المبادرات التي تحرص على نقل إرث الآباء والأجداد بأساليب متنوعة للأجيال الجديدة، حتى يتعرف الصغار على ماضيهم، الذي يسهم في تكوين شخصياتهم.

مسارح

تقدم مسارح المهرجان التي تم توزيعها على كل الأحياء، عروضاً يومية متنوعة للفلكلور العالمي والأهازيج الشعبية لمختلف الدول والحضارات، بالإضافة إلى مسيرة يومية تشارك فيها الفرق الفلكلورية التي تجوب أجنحة وممرات المهرجان بأهازيج تراثية شعبية تمثل مختلف حضارات العالم.

عادات وتقاليد

يمنح المهرجان ملايين الزوار فرصة التفاعل مع طيف واسع من العادات والتقاليد التي تعبر عن المكونات الثقافية والحضارية والإنسانية والفكرية والتراثية لعشرات الدول المشاركة، حيث يضم آلاف الفعاليات التثقيفية العالمية والفعاليات الترفيهية الجماهيرية الكبرى التي تناسب العائلات، إضافة إلى أجنحة ومعارض كبرى لحضارة الإمارات وجوانب متعددة من الثقافة الإماراتية.

ثقافة شعبية

يستعرض المهرجان جوانب مختلفة من الموروث والثقافة الشعبية العالمية، حيث تعكس الأحياء الشعبية في المهرجان جوانب مختلفة من هذه الثقافات، كالتراث المعماري، والأسواق الشعبية، والمنتجات التقليدية، والأهازيج الفلكلورية.