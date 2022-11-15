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وفاء عامر.. من «العيلة دي»

وفاء عامر
16 نوفمبر 2022 01:33

سعيد ياسين (القاهرة)

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تشارك الممثلة وفاء عامر في مسلسل «العيلة دي» المقرر عرضه قريباً ويدور في إطار كوميدي، حول عائلة تعاني من الكثير من المشاكل، ومنها أزمات البطالة والهجرة والدروس الخصوصية والمسكن وتأخر سن الزواج والطلاق، وغيرها.
قالت وفاء لـ«الاتحاد»، إنها تجسد شخصية سيدة يتوفى زوجها ويترك لها خمسة أبناء تتولى تربيتهم ورعايتهم، وهي صاحبة شخصية قيادية قوية تتحمل المسؤولية على أكمل وجه، وتعيش حياتها في هدوء إلى أن ترث ثروة تقلب حياة الأسرة، التي تعيش حياة بسيطة، رأساً على عقب.
العمل يتكون من 30 حلقة، ويشاركها بطولته محمد ثروت وإنعام سالوسة وسلوى عثمان وإسماعيل فرغلي وإسلام ابراهيم ويوسف عثمان، عن فكرة ليسري الفخراني، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج أحمد خالد أمين.
وكشفت وفاء عن أنها تستعد لتقديم مسلسل قصير من عشر حلقات يعرض على إحدى المنصات الرقمية بعنوان «ديفيليه»، ويتناول عالم الموضة والأزياء وكيف يعيش العاملون في هذا الوسط حياتهم وما فيها من صراعات ومشاكل، ويشاركها بطولته محمد عز وإيهاب فهمي وإيناس عز الدين ومصطفى درويش وإخراج معتز حسام.
يذكر أن وفاء قد شاركت في رمضان الماضي بثلاثة مسلسلات، هي «جزيرة غمام» مع طارق لطفي ورياض الخولي، و«بيت الشدة» مع أحمد وفيق وإيهاب فهمي ومحمد مهران وعبير منير، بجانب «راجعين يا هوا» مع خالد النبوي.

وفاء عامر
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