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«حي دبي للتصميم».. ورش إبداعية تنمي المهارات

جانب من الورش الفنية (من المصدر)
16 نوفمبر 2022 01:34

خولة علي (دبي) 

في ختام «أسبوع دبي للتصميم»، الحدث الإبداعي الأكبر على مستوى المنطقة في نسخته الثامنة (8 - 13 نوفمبر الجاري)، برزت سلسلة من الورش الفنية التي أثرت الحدث، ومنحت الزوار فرصاً استثنائية في اكتساب مهارات فنية وحرفية مختلفة على يد الفنانين والتعرف على إبداعاتهم وخبرتهم الفنية في التعاطي مع مختلف الخامات بأسلوب فني مبتكر، عبر رحلة مبهجة وممتعة ومفيدة للأطفال الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المشاركة بصحبة عائلاتهم في هذا المهرجان الفني الإبداعي. 

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منحوتات فنية
أثرى الفنانون الساحة الفنية في حي دبي للتصميم من خلال ما قدموه من باقة متنوعة من الورش الفنية والحرفية التي تحلّق حولها الصغار والكبار، وأهمها ورشة أماني سيراميك، حيث تعرف المشاركون على تقنية التعامل مع الطين وتشكيل منحوتات فنية، لتظهر قطع فنية مختلفة ومنوعة بناء على توليفة من مشاعر المشاركين الذين أرادوا أن يظهروا ما يجول في خاطرهم من أحاسيس في لحظتها عبر تشكيلات الفخار، كما تعلموا تقنية تصميم مزهريات فنية للزهور الجافة، والتي تركت أثراً جميلاً بين المشاركين لسعادتهم بهذا الإنجاز. 
وللتعريف بالثقافة المحلية، قدمت كل من الفنانتين إيمان المدني وزينب المهري من «إيزي دودلز»، ورشة الزخرفة بالحناء على المباخر الفخارية، حيث تعرف الأطفال على كيفية مزج المكونات الطبيعية لصنع الحناء، إضافة إلى  تعلّم طرق تشكيل الفخار، وقد تفاعل الأطفال مع هذه الورش وعرضوا أعمالاً بديعة.

روبوت رسام
وفي ورشة «ميداف» استوديو للفنانتين علياء لوتاه ونورة بن كلبان، تم تقديم مساحة فنية مبتكرة، لتعليم الصغار والكبار طرقاً متعددة للتعبير عن أنفسهم، من خلال مهارات جديدة في عالم الرسم ومزج الألوان، حيث إن التعبير بالفن ليس معقداً كما يعتقد بعضهم، فالجميع استطاع التعبير عن نفسه من خلال الرسم، وقد شهدت هذه الورشة عرض «الروبوت الرسام» واللوحة ثلاثية الأبعاد، وغيرهما من الفنون التي أبهرت الفئة من عمر 5 إلى 10 سنوات.

دبي
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حي دبي للتصميم
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