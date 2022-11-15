سعد لمجرد.. قريباً في دبي

دبي (الاتحاد)

يستعد الفنان سعد لمجرد لإحياء حفل غنائي في دبي، يوم 20 نوفمبر الجاري على مسرح «كوكا كولا أرينا»، واعداً جمهوره بقضاء ليلة لا تنسى، حيث يقدم مجموعة من أشهر أغنياته، التي تمزج بين الأداء الغنائي والاستعراضي، منها: «لمعلم»، «غلطانة»، «أنا ماشي ساهل»، «إنتي» و«مال حبيبي مالو».

يأتي الحفل من تنظيم «الكلمة للإنتاج الفني - أبوظبي»، ويشمل حضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين قطر وإكوادور.

وقد شجع لمجرد، جمهور الإمارات بالترويج لحفله على حساباته على «السوشيال ميديا»، من خلال تنفيذ مقاطع فيديو قصيرة عبر فيها عن سعادته بتقديم هذا الحفل المميز في دبي، معلقاً «المعلم في أكبر حفلة في دبي».

سعد لمجرد مغن وكاتب وملحن ومنتج موسيقي، ترعرع وسط عائلة فنية، فهو ابن الفنان المغربي البشير عبدو والممثلة المغربية نزهة الركراكي، واشتهر بعدما حققت أغانيه العربية باللهجة المغربية أرقاماً قياسية في نسب المشاهدة على «يوتيوب». ونجح في سنوات قصيرة بإثبات وجوده على الساحة، وحصد العديد من الجوائز المحلية والعربية والعالمية، أبرزها جائزة الموسيقى المغربية، وجائزة الموسيقى العربية والموريكس دور.