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أروى جودة.. تخوض «حرب نفسية»!

أروى جودة.. تخوض «حرب نفسية»!
15 نوفمبر 2022 18:11

سعيد ياسين (القاهرة)

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تشارك أروى جودة في مسلسل «حرب نفسية»، وتجسد فيه شخصية زوجة ضابط شرطة، وتواجه العديد من المواقف الصعبة، ويشارك البطولة مصطفى درويش وجيهان خليل وعصام السقا وأشرف زكي، وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه في 15 حلقة.
قالت أروى لـ«الاتحاد»، إن الحد الأدنى لدورها يكون في مدى فاعليته وليس حجمه، وإنها تؤمن بأن مشهداً واحداً في العمل يمكن أن يكون في غاية الأهمية بدلاً من الكثير من المشاهد عديمة الهدف والقيمة.
 وأوضحت أنها تقرأ أي سيناريو بالكامل لتحدد مدى فاعلية الشخصية بالنسبة لها، إضافة إلى طريقة الكتابة التي تعد أهم عنصر بالنسبة لها، ثم مدى تفاهمها مع المخرج والممثلين المشاركين.
وتستعد أروى لتصوير فيلم «بنات رزق» الذي تأجل تصويره طوال الفترة الماضية لأسباب إنتاجية، ويشاركها بطولته غادة عادل ومي عمر وشيرين رضا، وإخراج مرقس عادل.
وأبدت أروى سعادتها بدوريها في فيلميها «أشباح أوروبا» مع هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي، و«13 يوم» مع أحمد داوود ودينا الشربيني. 

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