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"حيلة عسكرية" للنوم في دقيقتين

"حيلة عسكرية" للنوم في دقيقتين
15 نوفمبر 2022 15:01

أثار أحد خبراء اللياقة البدنية تفاعلاً واسعاً على تيك توك بعد كشفه عن تقنية تساعد الشخص على الغفو في دقيقتين.

فقد شارك Justin Agustin، الذي يدير قناة شهيرة على يوتيوب، فيديو قصيراً يشرح فيه بالتفصيل الاستراتيجية التي يقول إنها شائعة الاستخدام في الجيش، وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ما هي الخطوات؟
وأكد جاستن أن الأمر كله يتعلق ببساطة بأخذ بعض الأنفاس العميقة ومحاولة الاسترخاء بوعي لكل جزء من الجسم واحداً تلو الآخر.

كما أردف: "ابدأ بإرخاء عضلات جبهتك. أرخِ عينيك وخديك وفكك وركز على تنفسك. اذهب الآن إلى رقبتك وكتفيك". وتابع: "تأكد من عدم شد كتفيك. قم بإنزالهما قدر الإمكان وحافظ على ذراعيك بجانبك، بما في ذلك يداك وأصابعك".

ثم نصح بـ"تخيل إحساس دافئ ينتقل من رأسك إلى أطراف أصابعك، قبل الانتقال من قلبك إلى أصابع قدميك"، مضيفاً: "الآن، خذ نفساً عميقاً وزفر ببطء. قم بإرخاء صدرك ومعدتك وصولاً إلى الفخذين والركبتين والساقين والقدمين".

"لا تفكر، لا تفكر، لا تفكر"
فيما شدد على أنه من المهم أيضاً "محاولة تصفية ذهنك من الضغوط قبل تقديم سيناريوهين للتفكير فيهما: "أولاً: أنت مستلق في زورق على بحيرة هادئة ولا يوجد شيء سوى سماء زرقاء صافية فوقك. ثانياً: أنت مستلق على أرجوحة مخملية سوداء في غرفة حالكة السواد".

ومضى قائلاً: "بعد ذلك، إذا كنت تشعر أنك مشتت، عليك تكرار الكلمات "لا تفكر، لا تفكر، لا تفكر" لمدة 10 ثوانٍ"، لافتاً إلى أنه "من المفترض أن تتمرن كل ليلة على هذه التقنية لمدة 6 أسابيع".

"في أي وقت وأي مكان"
إلى ذلك أوضح أنه "تم تطوير هذه التقنية في الجيش للسماح للجنود بالنوم في أي وقت وأي مكان، حتى في ساحة المعركة عندما تكون البيئة غير مريحة للغاية ويكون هناك الكثير من الضوضاء"، مشدداً على أن النوم أمر بالغ الأهمية بالنسبة للجندي".

كما أضاف أنه "وفقاً لبحثي، تم تطوير هذه التقنية بشكل أساسي للطيارين المقاتلين الذين يحتاجون إلى 100% من ردود أفعالهم وتركيزهم، وهو ما نعلم جميعاً أنه يتناقص مع قلة النوم"، مبيناً أنه "على ما يبدو 96% من الأشخاص الذين اعتمدوا هذه التقنية قادرون على النوم في غضون دقيقتين من إغلاق أعينهم".

يشار إلى أن الفيديو حصد أكثر من 2.8 مليون مشاهدة.

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