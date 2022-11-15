الأربعاء 16 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد حامد جوهر

"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد حامد جوهر
15 نوفمبر 2022 14:04

احتفل محرك البحث "جوجل" بذكرى ميلاد عالم البحار حامد جوهر المؤسس لعلوم البحار المصري، فأطلق عليه لقب "ملك البحار".

قدم حامد جوهر واحداً من أشهر البرامج المتخصصة في التعريف بالبيئة البحرية وهو "عالم البحار" لمدة 18 عاماً كاملة ليرتبط بأذهان الجمهور في العالم العربي.

أخبار ذات صلة
كشف مواصفات هاتف جوجل المنتظر القابل للطي
جوجل توافق على دفع نحو 392 مليون دولار لأربعين ولاية أميركية
المصدر: وكالات
البحار
جوجل
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
مقتل 6 رجال شرطة شمال غرب باكستان
عربي ودولي
مقتل 6 رجال شرطة شمال غرب باكستان
اليوم 12:30
الطفلة التي رفعت سكان العالم 8 مليارات
دنيا
الطفلة التي رفعت سكان العالم إلى 8 مليارات
اليوم 12:24
منتدى «صناعة الرياضة» في أبوظبي يبحث التحديات
الرياضي
منتدى «صناعة الرياضة» في أبوظبي يبحث التحديات
اليوم 12:22
«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»
الرياضي
«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»
اليوم 12:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©