إيلون ماسك يقيل موظفاً عبر تغريدة مباشرة على "تويتر"!
إيلون ماسك
15 نوفمبر 2022 10:57
طرد الملياردير إيلون ماسك موظفاً عبر تغريدة مباشرة على منصة تويتر.
فقد بدأت قصة الطرد، حين غرد ماسك، مساء أمس كاتباً إنه يعتذر لبطء تويتر في العديد من البلدان ، لاسيما على نظام اندرويد.
ليرد المطور إريك فرونهوفر، قائلاً إنه عمل لسنوات على "توتير أندرويد"، ومؤكدا أن ادعاءات ماسك خاطئة وفي غير محلها.
ليسأله مالك توتير ثانية "ماذا فعل المطورون لإصلاح هذا الخلل أو البطء".
إلا أن الأمور سرعان ما تطورت مع تدفق ردود الأفعال، وانتقاد البعض للموظف، معتبرين أنه كان الحري به أن يناقش هذا الأمر مع مديره على انفراد.
إلا أن الموظف رد ثانية متسائلاً "ما الذي يمنع المدير من مناقشة تلك المسائل عبر اجتماع مع الموظفين أو إيميل أقلها"!.. ليرد ماسك، معلناً إقالة إيريك، كاتباً في تغريدة رداً على أحد المستخديمن "إنه مطرود".