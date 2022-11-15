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الفنانة سميحة أيوب تكشف أسراراً عن حياتها للمرة الأولى

الفنانة سميحة أيوب
15 نوفمبر 2022 08:55

قالت الفنانة المصرية الكبيرة، سميحة أيوب، إن عائلتها كانت ترفض بشدة دخولها الوسط الفني.

وأوضحت أنها أصرت على عالم الفن وذهبت للالتحاق بمعهد الفنون وقامت بتسمية نفسها "سميحة سامي" كاسم فني لها.

وأضافت في لقائها ببرنامج عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنها كانت بطلة برنامج "عذراء الربيع" ولكن اسمها يظهر بـ"سميحة سامي" ولذلك فإن كثيرين لا يعرفون أن هذا البرنامج خاص بها حتى وقتنا هذا. وفق Rt

وتابعت سميحة أيوب أنها بعد ذلك لم يعجبها اسم سميحة سامي وقامت بتغييره إلى "ناهد فريد"، وبعد ذلك قررت الرجوع لاسمها الحقيقي وهو "سميحة أيوب".

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المصدر: وكالات
مصر
سميحة أيوب
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