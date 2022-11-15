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جيف بيزوس يعد بالتخلي عن معظم ثروته..لماذا؟

جيف بيزوس
15 نوفمبر 2022 07:41

وعد مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس بالتخلي عن معظم ثروته خلال حياته.

كما اعترف بيزوس، الذي يعد حاليا رابع أغنى شخص في العالم استنادا إلى قائمة فوربس للمليارديرات، بأنه يريد التأكد من أن القضايا الأكثر قيمة تستفيد من مؤسسته الخيرية.

وقدم بيزوس هذا التعهد بعد تبرعه بمبلغ 100 مليون دولار للمغنية الريفية دوللي بارتون لتقديمها للجمعيات الخيرية التي تختارها كجزء من جائزة بيزوس السنوية للشجاعة والكياسة.

ومن دون تقديم المزيد من التفاصيل، قال بيزوس إنه وشريكته لورين سانشيز "يبنيان القدرة على التخلي عن هذه الأموال".

وأسس بيزوس عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" في عام 1994 من مرآبه في سياتل. 

واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي ليصبح رئيسا تنفيذيا في يوليو 2021 ويمتلك حاليا أقل بقليل من 10% من الشركة.

وانفصل هو وزوجته ماكنزي في عام 2019 بعد 25 عاما من الزواج ونقل ربع حصته في أمازون التي كانت تبلغ 16% آنذاك إليها. 

وتبرع بيزوس بأكثر من 400 مليون دولار من الأسهم للمنظمات غير الربحية في عام 2022 .

ويمتلك بيزوس صحيفة "واشنطن بوست" و"بلو أوريجين"، وهي شركة طيران تطور الصواريخ.

 

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المصدر: د ب أ
فوربس
الأغنياء الأميركيون
الثروات المالية
جيف بيزوس
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