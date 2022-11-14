«إماراتي وأفتخر».. بصوت 9 مطربين

تامر عبد الحميد (دبي)

اجتمع 9 من نجوم الغناء في حب الوطن، لأداء أوبريت «إماراتي وأفتخر»، الذي سيعرض تزامناًً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ51.

تولت إخراج الأوبريت نهلة الفهد، وكتب كلماته سلطان المجلي، وأشرف على تنفيذه فايز السعيد، وشارك في غنائه كل من فايز السعيد وأريام وهزاع الرئيسي ورويدة المحروقي والوسمي وفيصل الجاسم وحمد العامري ومحمد المنهالي وديم..

«الاتحاد» زارت كواليس تسجيل الأوبريت في دبي بـ«استديوهات السعيد ساوند» وتصويره في «بيوند استوديوز»، والتقت نجومه.

فايز السعيد الذي تولى تلحين الأوبريت، قال: ما أقدمه من أغنيات في مناسبات وطنية، هي بالنسبة لي واجب وطني، وتعبير عن الولاء والانتماء للوطن، والفخر والعزة بدولتنا التي حققت العديد من الإنجازات في شتى المجالات.

هوية وطنية

من جهتها، أوضحت نهلة الفهد أن الإمارات تتميز بتاريخ حافل من الأغنيات الوطنية التي نفذها نخبة من صناع الأغنية المحلية، ولعبت دوراً كبيراً في تعزيز الهوية الوطنية.

وتابعت: شرف لي بأن أتولى إخراج «إماراتي وأفتخر»، ومن خلال الصورة والكلام واللحن سنشارك شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، الاحتفال بإنجازات الإمارات.

اعتزاز وفخر

وأعربت أريام عن اعتزازها وفخرها بأن تكون إحدى الفنانات المشاركات في أوبريت «إماراتي وأفتخر»، الذي تعبر كلماته عن مدى الاعتزاز والفخر بالإمارات، وقالت: المشاركة في المناسبات الوطنية، أقل ما يمكن أن يقدمه الفنان لوطنه الغالي الإمارات.

خدمة الوطن

وأوضح هزاع الرئيسي أن «إماراتي وأفتخر» اسم أوبريت على مسمى، وقال: الأعمال الغنائية الوطنية دليل على المحبة الكبيرة والولاء للوطن الحبيب الإمارات، فأنا أطوع صوتي وإبداعاتي الغنائية في خدمة الوطن بصفة مستمرة.

مناسبات غالية

وأشار فيصل الجاسم إلى أنه ينتظر مثل هذه المناسبات الغالية على القلوب، لإظهار مد حبه وانتمائه لوطنه الغالي، وقال: ما أجمل أن يصدح الفنان بكلمات أغنيات لوطنه.



أسعد شعب

وقالت رويدة المحروقي، إن المشاركة في أغنيات وأوبريتات تعبر عن روح الوطنية، واجب وطني في حب الإمارات، التي جعلت شعبها من أسعد شعوب العالم.

حب الإمارات

فيما أكدت ديم أنها في غاية السعادة لمشاركتها في أداء أوبريت «إماراتي وأفتخر»، الذي يعبر عن مدى حبها للإمارات، من خلال كلمات وألحان تعبر عن الولاء والانتماء للوطن والحب الذي يكنه كل إماراتي للقيادة الرشيدة.

واجب وطني

وقال الفنان الوسمي: «هذا الأوبريت، تعبير عما يدور في قلوبنا من محبة وولاء وانتماء لهذا الوطن الحبيب، معرباً عن فخره بأن يشارك نخبة من نجوم الغناء في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

شعور لا يوصف

قال حمد العامري: سعدت كثيراً بمشاركتي في أوبريت «إماراتي وأفتخر»، فأي عمل فني للوطن يكون له طابع جميل وشعور لا يوصف، متمنياً دوام الأمن والأمان والاستقرار والازدهار للإمارات.

شكراً الإمارات

قال محمد المنهالي: مشاركتنا في أوبريت «إماراتي وأفتخر» أقل ما يمكن أن نقدمه للإمارات، موضحاً أنه شرُف بالمشاركة في هذا الأوبريت الذي يعبر فيه عن مدى حبه وفخره وشكره للإمارات.